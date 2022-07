Tướng Mỹ: Quân đội Trung Quốc hung hăng hơn ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Đại tướng Mark Milley cho rằng quân đội Trung Quốc đã trở nên hung hăng và nguy hiểm hơn đáng kể trong 5 năm qua.

Tướng Mỹ cảnh báo "mối đe dọa" từ Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ngày 24/7, trong khi đang có chuyến công du khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã đưa ra nhận định: “Quân đội Trung Quốc, cả trên không và trên biển, đã trở nên hung hăng hơn đáng kể và đáng chú ý tại khu vực này”.

Tướng Milley đã yêu cầu thống kê chi tiết tương tác giữa các lực lượng Trung Quốc với Mỹ và các quốc gia khác trong khu vực và qua đó chỉ ra, các vụ "chạm mặt" giữa máy bay, tàu Trung Quốc với phía Mỹ và các lực lượng đối tác khác của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương đã gia tăng đáng kể trong 5 năm qua và số vụ chạm trán nguy hiểm, mất an toàn cũng tăng lên tương đương.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (phải) và Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Indonesia Andika Perkasa tại cuộc gặp tại Jakarta ngày 24/7. Ảnh - EPA

“Đây là khu vực mà Trung Quốc đang tìm cách tiếp cận vì mục đích riêng và một lần nữa mục đích đó rất đáng lo ngại bởi Trung Quốc không hành động với động cơ tốt đẹp. Họ đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực, từ đó có thể dẫn tới hệ quả không có lợi cho các đồng minh và đối tác của chúng tôi trong khu vực”, ông Milley nói.

Tướng Mỹ đưa ra bình luận trên trước khi bước vào cuộc gặp với các quan chức quốc phòng Indonesia ở Jakarta và trong bối cảnh Tổng thống Indonesia Joko Widodo, chuẩn bị lên đường đến Bắc Kinh công du hai ngày, dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây sẽ là lần đầu tiên sau hai năm, một nhà lãnh đạo nước ngoài tới Bắc Kinh và được tiếp đón riêng ngoài các cuộc gặp trong sự kiện Thế vận hội Mùa đông vào tháng Hai vừa qua.

Chuyến thăm tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ông Milley tập trung vào “mối đe dọa” từ Trung Quốc. Ông Milley sẽ tham dự cuộc họp với các quan chức quốc phòng trong khu vực tại Australia vào tuần này với các nội dung chính là tình hình gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực và việc cần phải duy trì khu vực Thái Bình Dương tự do, rộng mở và hòa bình.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 24/7, ông Milley đã có cuộc gặp Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Indonesia Andika Perkasa và thăm Bộ chỉ huy Quân sự Indonesia tại Jakarta. Sau chuyến thăm, ông Milley cho biết các quốc gia Thái Bình Dương như Indonesia đều mong muốn có sự tham gia của quân đội Mỹ trong khu vực.

“Chúng tôi muốn làm việc với họ để phát triển khả năng tương tác và hiện đại hóa quân đội của các bên để đảm bảo họ có thể đối mặt với các thách thức từ Trung Quốc”, ông Milley cho biết.

Mỹ - Trung chỉ trích lẫn nhau

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực mở rộng quan hệ an ninh và quân sự với các quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm xây dựng mạng lưới liên minh mạnh mẽ hơn, đối trọng với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Giới chức quân đội Mỹ từng báo động khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan, có thể vào năm 2027. Trung Quốc coi Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất, tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần.

Giới chức Mỹ và các nước khác cũng lo ngại về thỏa thuận an ninh Bắc Kinh đã ký với đảo quốc Solomon hồi tháng 4 có thể dẫn tới việc Trung Quốc thiết lập các căn cứ hải quân tại Nam Thái Bình Dương.

Hiện tại, Trung Quốc chưa có phản ứng về bình luận kể trên từ tướng Mỹ nhưng trước đây khi Mỹ công bố "Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã có bình luận gay gắt, phê phán chiến lược này của Mỹ.

Theo ông Uông Văn Bân, việc sử dụng thuyết “mối đe dọa từ Trung Quốc” để thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã mang một ý đồ xấu và cái gọi là chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương do Mỹ đưa ra “nói một đằng, làm một nẻo”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh - Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông Uông Văn Bân phân tích, chiến lược tuyên bố thúc đẩy “tự do và rộng mở” trong khu vực nhưng trên thực tế nó lại tạo ra một “vòng tròn khép kín” thông qua quan hệ đối tác an ninh 3 bên - AUKUS và cơ chế Bộ tứ - QUAD. Đối với việc tăng cường an ninh khu vực, trên thực tế nó tạo ra những nguy cơ nghiêm trọng về phổ biến vũ khí hạt nhân, gây tổn hại đến hòa bình và ổn định của khu vực.

Ngoài ra, chiến lược tuyên bố thúc đẩy thịnh vượng nhưng lại gây ra sự đối đầu giữa các nước trong khu vực và tác động đến cấu trúc hợp tác khu vực lấy ASEAN làm trung tâm, đe dọa nghiêm trọng đến kết quả hợp tác khu vực và triển vọng phát triển trong tương lai.

