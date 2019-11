Từ vụ 39 người chết trong container đến 'bong bóng nhập cư'

Càng siết chặt biên giới càng chết nhiều người? Nghiên cứu của phó giáo sư Reece Jones thuộc viện chính sách nhập cư Mỹ đưa ra một con số đáng báo động. Khi liên minh Châu Âu bắt đầu xây dựng hàng rào biên giới, số người nhập cư thiệt mạng đạt mức kỷ lục 3.771 người năm 2015. Tuy nhiên, bước sang năm 2016 khi an ninh biên giới hoàn thành, số người chết khi nhập cư tính đến tháng 7 đã vượt mức 3.000 người, tăng 50% so với cùng kỳ 2015. Quan trọng hơn, xu hướng này xuất hiện ở cả Bắc Mỹ lẫn châu Đại Dương khi các nhóm người và tổ chức buôn người cũng dần hướng đến những con đường xa hơn, dài hơn và cũng nguy hiểm hơn để né tránh an ninh biên giới.