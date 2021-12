Trung Quốc: Tình cảnh ở thành phố 13 triệu dân sau 8 ngày phong tỏa vì Covid-19

Nhiều người dân sống ở thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đang rơi vào cảnh cạn kiệt lương thực, khi thành phố trải qua ngày thứ 8 phong tỏa toàn diện vì đợt bùng phát ca nhiễm Covid-19.

Khung cảnh vắng lặng ở Tây An trong những ngày phong tỏa vì Covid-19.

Hôm 30.12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo 156 ca nhiễm cộng đồng mới trong ngày 29.12, tăng so với 151 ca của ngày trước đó.

Trong số 156 ca mới, 155 ca ghi nhận ở thành phố Tây An, nơi có ổ dịch lớn nhất Trung Quốc hiện nay. Ngoài ra, Trung Quốc cũng ghi nhận 51 ca nhiễm nhập cảnh trong ngày 29.12.

Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, đến nay ghi nhận tổng cộng 1.117 ca nhiễm Covid-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 9.12. Giới chức Trung Quốc thông báo mở đợt xét nghiệm toàn thành phố mới kể từ 10 giờ sáng ngày 30.12. Toàn bộ các hoạt động di chuyển trong thành phố bị nghiêm cấm.

Trước đó, mỗi gia đình ở Tây An có một người được phép ra ngoài hai ngày một lần để mua nhu yếu phẩm. Chính sách này đến nay chưa được áp dụng trở lại.

Theo SCMP, nhiều người dân ở Tây An rơi vào cảnh hết rau và các loại lương thực khác. Hàng ngàn người bày tỏ sự phàn nàn trên mạng xã hội Weibo, rằng không thể mua được thực phẩm.

Nhân viên giao hàng đem nhu yếu phẩm tới một khu dân cư ở thành phố Tây An.

Một cư dân mạng viết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời có ngày mình không thể ngủ được vì thiếu thức ăn”. Số khác bày tỏ hi vọng tình hình sẽ sớm được cải thiện.

Đến chiều ngày 29.12, Chen Jianfeng, Phó Cục trưởng Cục Thương mại thành phố Tây An, trả lời trong cuộc họp báo, nói rằng “nguyên nhân người dân khó mua thực phẩm là vì thiếu người giao hàng". Chính quyền thành phố Tây An cam kết nỗ lực để đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

He Qinghua, thanh tra của NHC, nói ổ dịch ở Tây An hiện đang diễn biến nhanh, các ca nhiễm có dấu hiệu lan ra khỏi địa bàn tỉnh. Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng vẫn còn rất cao, do đó vẫn cần áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.

Đợt dịch ở Tây An được cho là xuất phát từ một hành khách trở về Trung Quốc trên chuyến bay khởi hành từ Pakistan. Theo các chuyên gia Trung Quốc, chuỗi lây nhiễm đến nay chưa được xác định hoàn toàn, nhưng về cơ bản là bắt nguồn từ ca nhập cảnh.

“Đa số các ca nhiễm là ở người có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, chỉ được phát hiện khi xét nghiệm đại trà. Nhiều người không biết mình nhiễm virus để tới bệnh viện. Tuy vậy, số ca bệnh nặng rất thấp, không căng thẳng như đợt dịch ở Vũ Hán vào năm ngoái”, Shi Bingyin, nguyên chủ nhiệm bệnh viện trực thuộc Đại học Xian Jiao Tong, nói.

