TQ hứng chịu đợt nắng nóng mạnh nhất trong 6 thập kỷ: Chuyên gia cảnh báo điều có thể xảy ra

Thứ Hai, ngày 15/08/2022 19:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Khi một số khu vực ở Trung Quốc đang phải chịu nắng nóng với mức nhiệt trên 40 độ C, các nhà khí tượng nước này cảnh báo nhiệt độ cao đã xuất hiện trong 25 ngày liên tiếp và "bình thường mới" là điều khó tránh khỏi trong tương lai.

Ảnh chụp từ trên cao tại một bãi biển đông đúc ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, hôm 2/8. Nắng nóng khiến ngày càng nhiều người đổ ra biển để "giải nhiệt". Ảnh: Tân Hoa xã

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) hôm 14/8 ban hành cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ của Trung Quốc về nắng nóng - cho một số khu vực ở khu tự trị Tân Cương (phía tây bắc), tỉnh Thiểm Tây (phía bắc), tỉnh Giang Tô (phía đông). Đây là lần cảnh báo nắng nóng thứ 25 liên tiếp trong năm nay của CMA, theo Thời báo Hoàn cầu.

Trúc Sơn, một thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, được xem là thành phố nóng nhất Trung Quốc với mức nhiệt trên 44 độ C vào ngày 13/8. Tỉnh Giang Tô hôm 14/8 đưa ra cảnh báo rằng nhiệt độ bề mặt một số loại vật liệu tại nhiều vùng của tỉnh sẽ ở trên mức 72 độ C, theo Hoàn cầu.

Truyền thông Trung Quốc thống kê có hơn 10 tỉnh, trong đó có Chiết Giang, Giang Tô và An Huy đang phải hứng chịu nắng nóng với nhiệt độ dao động từ 40 độ C đến 42 độ C vào cuối tuần trước.

Một số điểm du lịch ở Trung Quốc buộc phải đóng cửa do nhiệt độ quá cao. Công ty chủ quản của điểm du lịch Lạc Sơn đại Phật, nơi có bức tượng Phật cao 71 mét ở tỉnh Tứ Xuyên, hôm 14/8 thông báo sẽ phải đóng cửa khu vực tham quan ở chân tượng Phật vì nhiệt độ quá cao.

Ban quản lý thác nước Chishui ở thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, hôm 13/8 cũng đóng cửa khu vực thác nước vì dòng trên của thác đã cạn khô do nắng nóng. Không rõ thời gian khu vực thác Chishui mở cửa trở lại.

Một nhân viên y tế chuyên lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic họ Cheng ở thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, nói với Hoàn cầu rằng các đồng nghiệp của cô thường xuyên phải thay ca để tránh ở ngoài trời quá lâu khi mặc bộ đồ bảo hộ kín mít. "Đôi khi, các chủ siêu thị gần đó sẽ cho chúng tôi dưa hấu và đá để vượt qua được nắng nóng", Cheng nói.

Sun Shao, một nhà nghiên cứu cấp cao ở Học viện Khoa học Khí tượng Trung Quốc, hôm 14/8 cho biết, đợt nắng nóng hiện tại là đợt mạnh và dài nhất ở Trung Quốc kể từ khi nước này bắt đầu quan sát khí tượng từ năm 1961.

Ông Shao cho rằng, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nắng nóng bất thường ở Trung Quốc là do các kiểu hoàn lưu khí quyển, nhất là sự bất thường của đới áp cao cận nhiệt đới tây Thái Bình Dương - ảnh hưởng tới thời tiết và khí hậu dị thường ở khu vực Đông Á.

Các nhà khí tượng học dự đoán đợt nắng nóng triền miên sẽ trở thành "bình thường mới" ở Trung Quốc trong tương lai. Chen Lijuan, một chuyên gia tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc hôm 13/8 nói với truyền thông rằng đây không chỉ là vấn đề thời tiết.

"Trong bối cảnh Trái đất nóng lên, các đợt nắng nóng sẽ trở thành bình thường mới. Nhiệt độ cao bắt đầu sớm hơn trước đây và kéo dài hơn. Điều này sẽ ngày càng rõ ràng hơn trong tương lai", ông Chen lưu ý.

Tian Yun, cựu phó giám đốc Hiệp hội Hoạt động Kinh tế Bắc Kinh nói với Hoàn cầu rằng, "bình thường mới" về khí hậu sẽ gây ra thách thức với sự phát triển của kinh tế Trung Quốc và dễ dẫn đến lạm phát khi nhu cầu về năng lượng không ngừng tăng lên.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tq-hung-chiu-dot-nang-nong-manh-nhat-trong-6-thap-ky-chuyen-gia-canh...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tq-hung-chiu-dot-nang-nong-manh-nhat-trong-6-thap-ky-chuyen-gia-canh-bao-dieu-co-the-xay-ra-1387022.ngn