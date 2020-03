TQ: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 ra viện ở Vũ Hán, 5 ngày sau tử vong

Thứ Năm, ngày 05/03/2020 10:15 AM (GMT+7)

Trung Quốc ngày 5.3 thông báo số ca nhiễm virus Corona tăng nhẹ, chủ yếu ở tỉnh Hồ Bắc và ghi nhận một ca tử vong sau 5 ngày ra viện.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 11:12 05/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc05/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Thế giới Trung Quốc Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Trung Quốc đại lục ngày 5.3 thông báo có thêm 139 ca nhiễm Covid-19, tăng nhẹ so với 119 ca nhiễm ghi nhận một ngày trước đó và có 31 ca tử vong mới.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, 134 ca nhiễm mới ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch, trong đó 131 ca ở thành phố Vũ Hán.

Tính đến hết ngày 4.3, 80.409 người nhiễm virus Corona ở đại lục và 3.012 người tử vong, theo SCMP. Khoảng 52.045 người khỏi bệnh được ra viện.

Trung Quốc hiện ghi nhận 20 trường hợp cơ thể có virus khi nhập cảnh vào đại lục, đặc biệt là các trường hợp người Trung Quốc về nước từ vùng dịch ở các nước khác.

Nhiều thành phố Trung Quốc đã áp dụng quy định cách ly 14 ngày đối với những người từ nước ngoài trở về.

Đáng chú ý trong ngày 4.3 là một trường hợp được xác định khỏi bệnh, cho ra viện nhưng 5 ngày sau lại tử vong. Người đàn ông 36 tuổi ở Vũ Hán được xác định chết do suy hô hấp.

Một phụ nữ mang thai được đưa đến bệnh viện xét nghiệm virus Corona.

Người này được cho rời bệnh viện dã chiến, vốn được xây dựng để kiểm soát dịch bệnh, vì đã khỏi bệnh, theo báo Trung Quốc The Paper. Người đàn ông tên Li Lang có triệu chứng nhiễm virus Corona vào ngày 12.2, theo người vợ họ Mei.

Li được cho xuất viện sau 2 tuần điều trị và được khuyến cáo tự cách ly trong 14 ngày. Mei nói người chồng cảm thấy không khỏe chỉ 2 ngày sau khi rời bệnh viện dã chiến, với các triệu chứng như khô miệng, chướng bụng.

Đến ngày 2.3, Li cảm thấy bệnh tình nặng hơn nên đi viện. Chiều ngày hôm đó, Li tử vong.

Giấy chứng tử do cơ quan y tế Vũ Hán cấp xác nhận Li chết do Covid-19. Nguyên nhân đẫn đến cái chết là do suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở. Hiện chưa rõ ca tử vong của Li có liên quan đến tình trạng người khỏi bệnh vẫn còn dấu vết của virus Corona trong cơ thể hay không.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/tq-benh-nhan-nhiem-covid-19-ra-vien-o-vu-han-5-ngay-sau-tu-vong-10649...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/tq-benh-nhan-nhiem-covid-19-ra-vien-o-vu-han-5-ngay-sau-tu-vong-1064911.html