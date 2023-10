Tổng thống Macron cảnh báo toàn châu Âu

IS xác nhận xả súng tại Brussels Trong tuyên bố đăng trên hãng tin Amaq của IS hôm 17-10, tổ chức này đã nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào cổ động viên bóng đá Thụy Điển ở Bỉ. IS cho biết nguyên nhân là Thụy Điển thuộc liên minh toàn cầu chống lại các "chiến binh thánh chiến". Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Annelies Verlinden thông báo nghi phạm xả súng đã bị cảnh sát tiêu diệt trong một cuộc truy lùng quy mô lớn. Cảnh sát làm việc sau vụ tấn công khiến 2 cổ động viên bóng đá Thụy Điển thiệt mạng ở Brussels - Bỉ. Ảnh: Reuters