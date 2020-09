Tìm thấy nghĩa địa voi ma mút lớn nhất trên thế giới

Thứ Bảy, ngày 05/09/2020 12:00 PM (GMT+7)

Các nhà khảo cổ học Mexico đã tìm thấy hàng trăm bộ xương voi ma mút khổng lồ tại một công trường xây dựng trong sân bay ở Santa Lucía, phía bắc thủ đô Mexico City.

Các nhà khảo cổ Mexico mới tìm thấy hơn 200 bộ xương voi ma mút.

Các nhà khảo cổ cho đến nay mới đào được 200 bộ xương voi ma mút, vẫn còn nhiều bộ xương khác đang chờ khai quật. Những bộ xương này có niên đại từ cách đây 10.000 – 20.000 năm.

Các nhà khảo cổ cũng phát hiện bằng chứng cho thấy con người cổ đại có thể đã sử dụng xương voi ma mút làm công cụ.

Hơn 200 bộ xương voi ma mút được tìm thấy ở một lòng hồ khô cạn, cách không xa nơi người cổ đại đào hố để bẫy voi ma mút. Theo Sky News, đây được coi là nghĩa địa voi ma mút lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới.

“Ở đây chúng tôi tìm thấy hơn 200 bộ xương voi ma mút, 25 lạc đà, 5 con ngựa”, nhà khảo cổ Rubén Manzanilla López, công tác tại Viện Lịch sử và Nhân chủng học Quốc gia Mexico, nói.

“Có những bằng chứng về việc con người dùng xương voi ma mút làm công cụ. Chúng tôi đang đưa các mẫu vật về phòng thí nghiệm để xác định rõ đây là những công cụ gì”, ông López nói thêm.

Xương voi ma mút tại khu khảo cổ.

Nhà khảo cổ Mexico nói người cổ đại có thể đã gián tiếp hoặc trực tiếp sát hại những con voi ma mút, đem vứt xác xuống lòng hồ cổ.

Nhà cổ sinh vật học Joaquin Arroyo Cabrales nói khu vực này có thể mang ý nghĩa quan trọng, để kiểm tra giả thuyết liên quan đến sự tuyệt chủng hàng loạt của voi ma mút.

“Điều gì thực sự khiến voi ma mút khổng lồ tuyệt chủng vẫn chưa được xác định rõ. Đó có thể là do biến đổi khí hậu hoặc do con người”, Cabrales nói. “Tôi nghĩ có thể là do cả hai, do con người săn lùng voi ma mút và do điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt để loài sinh vật khổng lồ này tồn tại”.

Theo National Geographic, voi ma mút có kích thước tương đương hoặc lớn hơn voi hiện đại, nhưng có hộp sọ hẹp hơn, tai nhỏ hơn, đuôi ngắn hơn và có rất nhiều lông.

