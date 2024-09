Thực hư tin Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại New York bị đình chỉ

Ngày 4-9 tại Mỹ rộ lên thông tin Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP New York (bang New York, Mỹ) bị đình chỉ công tác và bị trục xuất.

Thông tin không khớp

Thông tin này xuất hiện sau tuyên bố của Thống đốc New York Kathy Hochul (nhậm chức từ tháng 8-2021) trước đó cùng ngày rằng ông Hoàng Bình bị đình chỉ sau sự việc trợ lý cũ của bà Hochul bị buộc làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc, theo đài CNN.

Họp báo đầu ngày 4-9, Thống đốc Hochul cho biết bà đã nói chuyện điện thoại với một viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao theo yêu cầu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về tình trạng của ông Hoàng Bình.

Bà Hochul cho biết trong cuộc điện thoại bà “đã truyền đạt mong muốn trục xuất tổng lãnh sự từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Phái bộ New York, và tôi đã được thông báo rằng tổng lãnh sự không còn làm việc tại Phái bộ New York nữa”. Khi được hỏi liệu tổng lãnh sự có bị trục xuất hay không, bà Hochul trả lời rằng tất cả những gì bà biết là ông Hoàng Bình “không còn giữ chức vụ đó nữa”.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP New York (bang New York, Mỹ) – ông Hoàng Bình tham dự lễ chào mừng Tết Nguyên đán tại Tòa nhà Empire State ở New York, tháng 2-2029. Ảnh: CNN

Trong cuộc họp báp sau đó cùng ngày 4-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller minh định rằng "không có hành động trục xuất nào cả”.

“Tổng lãnh sự không bị trục xuất. Theo hiểu biết của chúng tôi, tổng lãnh sự đã kết thúc nhiệm kỳ luân phiên theo lịch trình thường xuyên vào tháng 8, và do đó đã luân phiên rời khỏi vị trí, nhưng không bị trục xuất” - CNN dẫn lời ông Miller tại cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm người mà Thống đốc Hochul đã trao đổi là Thứ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 4-9, người phát ngôn của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York gửi đến CNN một thông báo rằng Tổng lãnh sự Hoàng Bình vẫn "đang thực hiện nhiệm vụ của mình như thường lệ". Thông báo này không khớp với các thông tin mà Thống đốc Hochul lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra.

Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington D.C. chưa phản hồi yêu cầu bình luận về tình trạng của ông Hoàng Bình, theo CNN.

Liên quan cáo buộc điệp viên

Ngày 3-9, bà Linda Sun, cựu Phó Chánh văn phòng của bà Hochul và là trợ lý của Thống đốc New York Andrew Cuomo (thời gian 2011-2021), bị bắt và bị truy tố ra toà với các cáo buộc vi phạm và âm mưu vi phạm Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài, gian lận thị thực, buôn người và âm mưu rửa tiền, CNN dẫn nội dung bản cáo trạng.

Các công tố viên liên bang cho biết rằng chồng bà Sun và là đồng bị cáo, ông Chris Hu, cũng bị cáo buộc tội âm mưu rửa tiền và âm mưu gian lận ngân hàng cũng như sử dụng sai mục đích các phương tiện nhận dạng.

Theo các công tố viên, bà Sun hoạt động như "một điệp viên giấu tên của chính phủ Trung Quốc trong khi chồng bà, Hu, tạo điều kiện chuyển hàng triệu USD tiền hối lộ để trục lợi cá nhân".

Cả hai vợ chồng đều không nhận tội đối với mọi cáo buộc tại tòa án liên bang vào chiều 3-9. Các luật sư đại diện cho bà Sun và ông Hu cho rằng các cáo buộc "mang tính kích động”, “thực sự gây hoang mang”, “có vẻ là sản phẩm của một cuộc truy tố quá mức".

Thẩm phán cho phép bà Sun được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 1,5 triệu USD và với người chồng là 500.000 USD. Lần ra toà tiếp theo là vào ngày 25-9.

Tại cuộc họp báo ngày 4-9, khi được hỏi về vai trò của Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP New York Hoàng Bình, Thống đốc Hochul nêu quan điểm rằng việc chính phủ Trung Quốc làm việc với Linda Sun là không thể chấp nhận được.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại New York Hoàng Bình và bà Linda Sun vào tháng 1-2023. Ảnh: CNN

Ông Miller nêu quan điểm của chính phủ Mỹ rằng “sự can thiệp của nước ngoài, bao gồm cả những nỗ lực gây ảnh hưởng thông qua các hoạt động bí mật cần được đăng ký theo Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài nhưng lại không được đăng ký, là những hành động mà chúng tôi coi là rất nghiêm trọng, như bạn đã thấy trong hành động mà Bộ Tư pháp đã thực hiện ngày hôm qua”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không biết về việc bà Sun bị cáo buộc làm việc cho Trung Quốc.

“Tôi sẽ không bình luận về các vụ việc trong nước Mỹ, nhưng chúng tôi phản đối các hành vi liên tưởng ác ý và vu khống chống lại Trung Quốc” – CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh.

