Thế giới chấm dứt tình trạng khẩn cấp đại dịch toàn cầu trong 2022?

Toàn cầu, nhiễm giảm mạnh nhưng thống kê tử vong lại tăng Theo báo cáo của WHO công bố ngày 30-3, tuần qua thế giới ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng 40%, lên tới 45.000 nạn nhân mới. Trong khi đó, số ca nhiễm lại giảm mạnh, chỉ ghi nhận khoảng 10 triệu trường hợp mới. WHO cho rằng số ca tử vong tăng có thể do thay đổi trong cách thức ghi nhận ở châu Mỹ, cùng với việc Ấn Độ gần đây mới điều chỉnh số liệu, bổ sung hơn 4.000 ca tử vong ban đầu không được tính là do COVID-19 gây ra. WHO cũng cảnh báo rằng các nước không nên bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch vì sẽ khiến cơ quan chức năng khó theo dõi chính xác tình hình lây lan của virus, sẽ ảnh hưởng xấu đến nỗ lực phát hiện các biến thể mới và làm suy yếu khả năng phản ứng của hệ thống y tế.