Thế giới bước vào "hậu đại dịch" Covid-19?

Chú trọng các bệnh khác Số ca mắc bệnh sởi trên toàn cầu đã tăng 79% trong 2 tháng đầu năm nay so với năm 2021, sau khi đại dịch Covid-19 và tình trạng phong tỏa làm gián đoạn các chiến dịch tiêm chủng. Cụ thể, theo dữ liệu của UNICEF và WHO, trong tháng 1 và 2-2022, có tới 17.338 ca bệnh sởi được ghi nhận trên thế giới, so với 9.665 ca cùng kỳ năm ngoái. Là bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ, bệnh sởi lây lan nhanh hơn cả Ebola, cúm hoặc Covid-19. Trong 12 tháng qua, có 21 đợt bùng phát bệnh sởi lớn, nghiêm trọng hơn cả là tại 5 nước Somalia, Liberia, Yemen, Afghanistan và Bờ Biển Ngà, theo Reuters. Tính đến đầu tháng 4 này, 58 chiến dịch tiêm chủng tại 43 nước vẫn bị trì hoãn, làm ảnh hưởng tới 212 triệu người, chủ yếu là trẻ em. Trong số đó, có 19 chiến dịch tiêm phòng sởi và hậu quả là 73 triệu trẻ em có nguy cơ mắc bệnh, theo UNICEF và WHO. Đang gây nhiều lo ngại là căn bệnh viêm gan chưa rõ nguồn gốc, vốn đã lan ra hơn 10 nước. Tới nay, 190 ca bệnh này đã được ghi nhận, trong đó 140 trường hợp ở châu Âu (hầu hết là ở Anh với 110 ca) và thêm các ca khác ở Israel, Mỹ, Canada... Có 17 trẻ bệnh nặng tới mức cần ghép gan và WHO thông báo ít nhất một bệnh nhi đã tử vong. Căn bệnh này cũng đã có mặt ở châu Á, với 1 ca được ghi nhận tại Nhật Bản hôm 21-4. Bệnh nhi này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus adeno - một nguyên nhân gây bệnh khả dĩ đang được xem xét trên toàn cầu - và Covid-19, theo báo Guardian. Đáng chú ý là các bệnh nhi - theo WHO là trẻ em từ 1 tháng đến 16 tuổi - không mắc các loại virus gây viêm gan và không có bệnh nền. Theo cơ quan y tế Anh, một giả thuyết là do trẻ em không tiếp xúc với virus adeno, thường gây bệnh cảm cúm và khó chịu đường ruột, trong thời gian đại dịch Covid-19, dẫn đến chứng bệnh nặng hơn ở trẻ. Hải Ngọc