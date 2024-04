Thái Lan: Nắng nóng hơn 40 độ C, hàng chục người thiệt mạng từ đầu năm

Ảnh: EPA-EFE

Nhiệt độ tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã lên đến 40,1 độ C vào ngày 24/4, và mức tương tự được dự báo vào ngày 25/4.

Một đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm nhiều khu vực ở Nam Á và Đông Nam Á. Tại Philippines, nhiều trường học trên khắp cả nước đã phải đóng cửa. Tại Bangladesh, nhiều tín đồ đang "lập đàn" cầu mưa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo chỉ số nhiệt - thước đo nhiệt độ có tính đến độ ẩm, tốc độ gió và các yếu tố khác - đang ở mức "cực kỳ nguy hiểm" tại Bangkok.

Chính quyền Udon Thani - phía đông bắc Thái Lan - cũng đưa ra cảnh báo nắng nóng trong ngày 25/4.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết vào cuối ngày 24/4 rằng 30 người đã thiệt mạng vì say nắng trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 17/4, gần bằng con số 37 người trong cả năm 2023.

Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan đang kêu gọi người lớn tuổi, người có bệnh nền bao gồm cả béo phì, nên ở trong nhà và uống nước thường xuyên.

Tháng 4 thường là thời điểm nóng nhất trong năm ở Thái Lan và các quốc gia khác ở Đông Nam Á, nhưng tình hình thời tiết trong năm 2024 đã trở nên trầm trọng hơn do hiện tượng El Nino. Cơ quan khí tượng của Liên Hợp Quốc cho biết châu Á đang nóng lên với tốc độ đặc biệt nhanh.

Nhiệt độ 44,2 độ C đã được ghi nhận ở tỉnh Lampang phía bắc Thái Lan hôm 22/4, kém một chút so với kỷ lục của nước này là 44,6 độ C được ghi nhận hồi năm 2023.

Ở nước láng giềng Myanmar, nhiệt độ đã lên tới 45,9 độ C vào ngày 24/4 và dự kiến sẽ còn cao hơn vào ngày 25/4.

