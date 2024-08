Tehran lên tiếng thông tin Mossad chiêu mộ điệp viên Iran tham gia ám sát thủ lĩnh Hamas

Tòa nhà nơi thủ lĩnh Hamas bị ám sát ở thủ đô Tehran, Iran. Nguồn: Iran International.

Ebrahim Rezaei, phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, hôm 4/8 đã trình bày báo cáo về cuộc điều tra vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát.

Ông Rezaei nói một phó tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds đại diện cho IRGC tới dự cuộc cuộc họp kín của ủy ban. Phó tư lệnh này bác bỏ thông tin có đặc vụ Iran dính líu tới vụ ám sát ông Haniyeh.

"Phó tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Qud đã khẳng định với các nghị sĩ Quốc hội rằng vụ ám sát không liên quan tới các đặc vụ Iran", ông Rezaei nói, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Trước đó, báo Anh Daily Telegraph dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Mossad của Israel, cho biết Mossad đã chiêu mộ đặc vụ từ cơ quan an ninh Iran để cài bom trong căn phòng thủ lĩnh Hamas ở tại Tehran.

Hôm 3/8, IRGC công bố báo cáo cho thấy vụ ám sát thủ lĩnh Hamas có liên quan đến "vật thể phóng từ trên không". Đại diện IRGC nói nguyên nhân gây ra vụ nổ tại nơi ở của thủ lĩnh Hamas là do một quả đạn tầm ngắn nặng 7kg được phóng từ bên ngoài.

Theo trang Iran Intenational, có khả năng quả đạn được phóng từ dãy núi Tochal. Tochal là một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết gần thủ đô Tehran. Khu phức hợp Tochal bao gồm cáp treo đưa du khách từ Tehran đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và có chuỗi các khách sạn ở khu vực.

Những người làm việc trên núi Tochal, nói vào ngày xảy ra vụ ám sát, lực lượng an ninh Iran đã phong tỏa khu vực, yêu cầu trích xuất mọi dữ liệu camera.

Hamid, quản lý một cửa hàng trên núi Tochal, bị các nhân viên gọi điện lúc 5 giờ sáng ngày 31/7. Nhân viên nói các đặc vụ Iran có mặt, yêu cầu được xem camera an ninh của cửa hàng. Khi tới cửa hàng, Hamid nhận ra khu vực đã bị phong tỏa. Mọi người bị thẩm vấn cho đến 1 giờ chiều cùng ngày, Hamid cho biết.

Trước đó, hãng thông tấn Far News do IRGC điều hành cũng bác bỏ thông tin do báo Mỹ New York Times (NYT) đăng tải. NYT dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, thủ lĩnh Hamas bị ám sát bằng bom được tuồn vào nhà khách từ cách đây 2 tháng.

"Đây là thông tin không đúng sự thật trong khi kết quả điều tra ban đầu cho thấy nơi ở của thủ lĩnh Hamas bị trúng một vật thể bay", Far News đưa tin. "Không rõ các quan chức Trung Đông mà báo Mỹ đề cập là ai và liệu họ có phải là người từ các quốc gia thân thiện với Iran hay không".

