Taliban lên tiếng về hai vụ đánh bom đẫm máu ngoài sân bay Kabul

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 16:00 PM (GMT+7)

Ít nhất 28 thành viên Taliban đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom tự sát ở sân bay Kabul, một quan chức Taliban nói trên Reuters.

Người tị nạn Afghanistan tập trung dày đặc ở cổng Abby tại sân bay Kabul, nơi xảy ra vụ đánh bom ngày 26.8.

“Chúng tôi có 28 tay súng thiệt mạng, hứng chịu tổn thất lớn hơn người Mỹ”, một quan chức Taliban giấu tên cho biết. Quan chức giấu tên nói Taliban sẽ tăng cường tuần tra an ninh, không chỉ ở sân bay Kabul mà còn tại các sân bay trên khắp đất nước.

28 tay súng Taliban thiệt mạng nằm trong số 90 người Afghanistan chết trong hai vụ đánh bom ở sân bay Kabul.

Một ngày trước vụ đánh bom, một đoạn video đăng trên tờ Task & Purpose của Mỹ, cho thấy cảnh các tay súng Taliban và binh sĩ Mỹ đứng sát cạnh nhau tại lối ra vào sân bay Kabul.

Một nhà ngoại giao giấu tên của NATO, nói với Reuters rằng Taliban sẽ tăng cường an ninh, huy động thêm lực lượng để kiểm soát đám đông tập trung bên ngoài sân bay.

Các tay súng Taliban trên một xe bán tải đỗ bên ngoài bệnh viện ở Kabul.

Nhà ngoại giao này hối thúc Taliban điều tra mạng lưới khủng bố IS ở Kabul. “Họ đã để hàng ngàn tù nhân tự do rời các nhà tù do chính phủ Afghanistan kiểm soát, bao gồm cả các phần tử Hồi giáo cực đoan. Họ phải chịu trách nhiệm về an ninh”, nhà ngoại giao của NATO, nói.

Đại diện Taliban nói tổ chức sẽ có thay đổi về vấn đề an ninh ở Kabul, nhưng không gia hạn thời hạn chót của chiến dịch sơ tán vào ngày 31.8.

Tướng Mỹ Frank McKenzie, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cảnh báo sẽ còn có thêm các vụ tấn công khủng bố khác trong vài ngày tới ở sân bay Kabul, bao gồm đánh bom xe và khủng bố nã rocket.

“Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị”, ông McKenzie nói. “Nhờ chúng tôi chia sẻ thông tin tình báo, Taliban đã ngăn chặn một số âm mưu khủng bố”.

Taliban từ lâu đã chiến đấu chống ISIS-K, nhánh khủng bố của IS ở Afghanistan. ISIS-K lần đầu xuất hiện ở tỉnh Nangarhar vào năm 2015. Quân đội Mỹ đôi khi yểm trợ trên không cho Taliban chống ISIS-K. Một số binh sĩ Mỹ tham gia sứ mệnh nói đùa rằng họ là “không quân Taliban”.

Nguồn: http://danviet.vn/taliban-len-tieng-ve-hai-vu-danh-bom-dam-mau-ngoai-san-bay-kabul-50202127815596206.htm