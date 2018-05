Sỹ quan Nga chịu trách nhiệm vụ MH17 rơi khiến 298 người chết?

Thứ Hai, ngày 28/05/2018 18:00 PM (GMT+7)

Các nhà điều tra nhắc đến tên chỉ huy cấp cao Nga với mật danh “Orion”, là người bị nghi chịu trách nhiệm chính trong vụ máy bay MH17 rơi khiến 298 người chết.

Các nhà điều tra xác định sỹ quan Nga Oleg Vladimirovich Ivannikov có thể liên quan đến vụ việc.

Theo Daily Mail, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ cáo buộc cho rằng, Nga có liên quan đến vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở Ukraine năm 2014. Moscow khẳng định kết quả điều tra không đáng tin vì nước này không được tham gia tìm kiếm.

Nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu xác định tên lửa BUK dùng để bắn rơi máy bay MH17 thuộc sở hữu của một lữ đoàn tên lửa Nga, hoạt động gần biên giới Nga-Ukraine. Bước tiếp theo của cuộc điều tra có thể là đưa vụ việc ra tòa án quốc tế.

The Bellingcat - cơ quan điều tra MH17 độc lập có trụ sở ở Anh, xác định một sỹ quan cấp cao Nga từng chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine khi MH17 bị bắn rơi, có thể là người chịu trách nhiệm trong vụ việc.

Theo nhóm điều tra, Oleg Vladimirovich Ivannikov là nhân viên của Cục tình báo quân đội Nga (GRU). Trước đó, Ivannikov từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nam Ossetia trong thời gian từ năm 2006 - 3.2008 với tên Andrey Ivanovich Laptev.

Ivannikov sinh vào tháng 4.1967 ở Đông Đức. Ông theo học ở Ukraine, tốt nghiệp học viện kỹ thuật hàng không quân sự ở Kiev, trước khi tiếp tục sang Moscow nghiên cứu thêm về tên lửa ở viện hàng không Moscow.

Các nhà điều tra nói tên lửa BUK bắn rơi máy bay MH17 là của lữ đoàn Nga.

Năm 2004, Ivannikov chuyển đến Ossetia, khu vực tranh chấp giữa Gruzia và Nga để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng an ninh và Bộ trưởng Quốc phòng.

Ivannikov quay trở lại Nga vào năm 2008 để theo học Tiến sĩ và bắt đầu xuất bản các bài viết về Syria và xung đột ở Ossetia, với tư cách là chuyên gia quân sự.

Ivannikov quay trở lại Ukraine vào đầu năm 2014, đóng vai trò liên kết và chỉ huy các hoạt động của lính đánh thuê Nga và phe nổi dậy Ukraine thân Nga. Nguồn tin nói Ivannikov ở lại Ukraine ít nhất cho đến năm 2015.

Sau khi máy bay MH17 bị bắn rơi, quân đội Ukraine thu thập được đoạn ghi âm hội thoại giữa lực lượng ly khai miền đông.

Trong đoạn ghi âm do quan chức an ninh Ukraine cung cấp, có hai nhân vật với mật danh “Delfin” và “Orion”. Nhóm điều tra đến từ The Bellingcat và The Insider dùng nguồn dữ liệu mở cùng với phân tích giọng nói xác định “Delfin” chính là Nikolai Tkachev, một tướng quân đội Nga. Ông Tkachev sau đó đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

Và “Orion” không phải ai khác mà chính là Oleg Vladimirovich Ivannikov. Các nhà điều tra hiện đang xác định xem liệu ai là người ra lệnh bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines.

Chính phủ Anh lên tiếng về vụ việc, nói Nga phải giải thích về hành động bắn rơi máy bay MH17. Phía Mỹ cùng đồng tình, nói cần phải có hành động pháp lý chống lại Nga.