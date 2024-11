So kè Trump - Harris: "Một nửa nước Mỹ sẽ thất vọng"?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris vận động tranh cử ở bang Pennsylvania vào tối ngày 4/11.

Cuộc bầu cử sít sao nhất trong hơn 60 năm

Phát biểu sau khi bỏ phiếu cho ông Trump ở bang Ohio, ông JD Vance – ứng viên phó Tổng thống Mỹ – nói "cảm thấy tốt" về cuộc đua bầu cử năm nay.

Theo ông Vance, cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay rất sít sao và “bất kể là ai thắng thì ít nhất một nửa nước Mỹ cũng sẽ thất vọng”.

Nhận xét của ông Vance dường như cũng là suy nghĩ chung của nhiều người về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử cho thấy hai bên bám đuổi nhau rất sát, thậm chí được cho là cuộc bầu cử sít sao nhất kể từ năm 1960 dựa trên đầu phiếu phổ thông. Đó là năm ứng viên đảng Dân chủ John F. Kennedy tranh đua với đối thủ Richard Nixon của đảng Cộng hòa.

Theo khảo sát của RealClearPolitics, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỉ lệ chỉ 0,1% trên phạm vi toàn quốc. Trong khi đó, Nate Silver – chuyên gia dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ nổi tiếng - cho biết, thuật toán mô phỏng của ông cho thấy, tỷ lệ thắng cử của phó Tổng thống Mỹ Harris là 50,015%, nhỉnh hơn ông Trump không đáng kể.

Sonny Berenson, sinh viên tại Đại học Muhlenberg và là dân ở Pennsylvania, nơi có tới 19 phiếu đại cử tri, nói “đây có lẽ là cuộc bầu cử căng thẳng nhất trong lịch sử nước Mỹ và chúng tôi đang sống ở bang có thể quyết định kết quả". Điều đó khiến Berenson cảm thấy "vừa rất quyền lực và vừa rất sợ hãi".

Phó tướng của bà Harris, ông Tim Walz, cũng bày tỏ sự "thất vọng" khi cuộc đua giữa bà Harris và ông Trump diễn ra sít sao, trong khi ông cho rằng lựa chọn lẽ ra đã "rất rõ ràng".

Tốc độ kiểm phiếu nhanh

Tình thế cạnh tranh gay gắt giữa hai bên có thể khiến thời gian kiểm phiếu kéo dài hơn, do kết quả không chênh lệch nhiều để biết ai là người chiến thắng sớm. Ngoài ra, kết quả quá sát có thể dẫn đến tình huống bên thua yêu cầu kiểm phiếu lại. Tuy vậy, điều may mắn là tốc độ kiểm phiếu năm nay có thể sẽ nhanh hơn.

Quan chức thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, cho biết quá trình kiểm phiếu trong năm nay diễn ra nhanh hơn nhiều so với cuộc bầu cử năm 2020. Thành phố đã triển khai nhiều thiết bị mở phong bì và tăng cường nhân lực, đồng thời tỉ lệ phiếu bầu qua thư giảm đáng kể do cử tri đi bầu trực tiếp nhiều. Các quan chức hi vọng sẽ có kết quả kiểm phiếu vào trưa ngày 6/11 (giờ Mỹ)​.

Sự so kè, căng thẳng trong cuộc bầu cử cũng dễ gây lo ngại về những tình huống xấu có thể xảy ra.

Trước nguy cơ bất ổn sau bầu cử, liên minh gồm 51 tổng chưởng lý các bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ đã kêu gọi người dân giữ thái độ ôn hòa, tôn trọng tính toàn vẹn của tiến trình dân chủ và lên án mọi hành vi bạo lực liên quan đến kết quả bầu cử​.

Niềm tin chiến thắng

Các cố vấn của ông Trump tin rằng yếu tố quyết định chiến thắng của ông là tỷ lệ cử tri đi bầu. Nếu cử tri trung thành của ông đến điểm bầu phiếu đầy đủ, đội ngũ của ông Trump tin rằng khả năng chiến thắng là rất cao. Họ nhấn mạnh đây có thể là cuộc bầu cử tốt nhất mà ông Trump từng thể hiện​.

Cựu ứng viên tổng thống Vivek Ramaswamy cho biết ông Trump năm nay nhận được sự ủng hộ từ một số nhóm cử tri mới, gồm cử tri da màu, người gốc Latin và nhóm Gen Z – những người quan tâm đến vấn đề chi phí sinh hoạt, kinh tế và tránh xa xung đột quốc tế.

Tại cuộc vận động tranh cử ở Philadelphia đêm 4/11, bà Harris cũng tỏ ra "lạc quan và phấn khởi". "Chỉ còn vài giờ nữa thôi, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, và như các bạn đã từng nghe tôi nói trước đây, chúng ta thích làm việc chăm chỉ", bà Harris nói thêm giữa đám đông đang reo hò "Chúng ta sẽ chiến thắng".

Bà Harris liệt kê một số việc bà sẽ làm khi nhậm chức, bao gồm cấm các tập đoàn tăng giá hàng tạp hóa, cắt giảm thuế cho người lao động và các gia đình trung lưu, đồng thời giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.

Bà cũng đề cập đến quyền kiểm soát cơ thể của phụ nữ và quyết tâm ký thành luật bảo vệ quyền tự do sinh sản của phụ nữ.

