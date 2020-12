Sau 1 năm thảm họa, 2021 thế giới sẽ có chuyển biến mới

Chọn giữa kinh tế và môi trường Theo báo cáo tháng 12 của chương trình khí hậu Liên Hợp Quốc (UNEP), dù mức khí thải toàn cầu năm nay có giảm nhưng mức giảm trong ngắn hạn này nhiều khả năng không mang lại tác động dài hạn, Trái đất vẫn đang tiến tới kịch bản tăng 3 độ C trong thế kỷ này, thậm chí có thể lên tới 4 độ C. Giới chuyên gia suốt năm qua đã kêu gọi chính quyền các nước nỗ lực theo đuổi chiến lược kinh tế xanh. Kinh tế xanh, theo định nghĩa của UNEP, là tập hợp những chính sách đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các công nghệ không phát khí thải, giảm trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, đóng cửa các nhà máy than đá và thúc đẩy các giải pháp kinh tế thân thiện với môi trường như trồng rừng và bảo tồn thiên nhiên. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu, khái niệm kinh tế xanh đã được chuyển thành phục hồi xanh với hàm ý kêu gọi các chính phủ tránh coi nhẹ các chương trình phát triển bền vững trong cuộc đua phục hồi kinh tế sau đại dịch. Dù vậy, những lời kêu gọi dường như không có kết quả. “Nếu các nước không có các chính sách phù hợp và sử dụng những nguồn lực này một cách hiệu quả, gánh nặng chồng chất lên các thế hệ sẽ là một hành tinh bị tàn phá” - UNEP cảnh báo.