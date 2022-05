Quốc gia nào vượt Trung Quốc trở thành nước có lực lượng Không quân mạnh thứ 3 thế giới?

Thứ Ba, ngày 24/05/2022 14:15 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trang web The World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA) xếp hạng Không quân Ấn Độ mạnh thứ 3 toàn cầu năm 2022, cao hơn Trung Quốc. Cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra không đồng tình với bảng xếp hạng này.

Theo trang The EurAsian Times, trang web The World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA) vừa xếp hạng Không quân Ấn Độ mạnh thứ 3 toàn cầu năm 2022.

Báo cáo WDMMA đánh giá tổng quan khả năng chiến đấu của nhiều lực lượng không quân khác nhau trên khắp thế giới và dựa vào đó để xếp hạng.

Không quân Ấn Độ xếp hạng cao hơn Trung Quốc - đối thủ của nước này trong khu vực, Lực lượng phòng vệ trên không Nhật, Không quân Israel và Lực lượng hàng không và vũ trụ Pháp.

WDMMA sử dụng một công thức tính điểm gọi là TrueValueRating (TvR), cho phép đánh giá sức mạnh chiến đấu tổng thể của lực lượng không quân các nước dựa trên các yếu tố như hiện đại hóa, năng lực tấn công, năng lực phòng thủ…

Không quân Ấn Độ kỷ niệm ngày Độc lập thứ 75 của Ấn Độ với tên gọi Azadi Ka Amrit Mahotsav bằng màn biểu diễn “Voi đi bộ”. Ảnh: INDIAN AIR FORCE

Theo phương pháp này, lực lượng không quân chiến thuật của một quốc gia được đánh giá không chỉ từ số lượng máy bay mà còn từ chất lượng và sự đa dạng hóa trong kho vũ khí của nước đó.

Theo bảng xếp hạng của WDMMA, Không quân Mỹ có điểm TvR cao nhất với 242,9. Không quân Mỹ có một đội máy bay đa dạng và nhiều loại có linh kiện được cung cấp nội địa nhờ nền công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ.

Không quân Mỹ có máy bay ném bom chiến lược chuyên dụng, máy bay hỗ trợ không lực tầm gần, lực lượng máy bay chiến đấu quy mô lớn (nhiều loại trong số đó là máy bay đa nhiệm) cùng hàng trăm máy bay vận tải. Không quân Mỹ cũng đang tiếp tục đặt hàng để có thêm hàng trăm loại khác.

Điều thú vị là hai vị trí dẫn đầu thuộc về Không quân Mỹ và Hải quân Mỹ, tiếp đến mới là Không quân Nga, Không quân lục quân Mỹ và Thủy quân lục chiến Mỹ. Vị trí tiếp theo trong danh sách là Không quân Ấn Độ và Không quân Trung Quốc.

Theo báo cáo, Không quân Ấn Độ có tổng cộng 1.645 máy bay đang hoạt động trong kho vũ khí.

Trong khi truyền thông Ấn Độ hoan nghênh bảng xếp hạng của WDMMA thì cư dân mạng Trung Quốc không đồng tình với bảng xếp hạng này và đặt câu hỏi về khả năng của Không quân Ấn Độ cũng như bảng xếp hạng của WDMMA.

Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng Không quân Ấn Độ xếp hạng cao hơn là vì WDMMA thiếu thông tin về Không quân Trung Quốc.

Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bài báo nói rằng trong một thời gian dài, Ấn Độ phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu nước ngoài để tăng cường khả năng quân sự.

Năm 2016, Ấn Độ đã chi gần 8,7 tỉ USD để mua 36 tiêm kích Rafale cải tiến từ Pháp. Hiện tại, những chiến cơ này cũng được triển khai tại các khu vực biên giới Ấn-Trung và Ấn Độ-Pakistan nhằm giành lợi thế cạnh tranh với tiêm kích J-16 và J-20 của Trung Quốc.

Nguồn: https://plo.vn/quoc-gia-nao-vuot-trung-quoc-tro-thanh-nuoc-co-luc-luong-khong-quan-manh-thu-3-th...Nguồn: https://plo.vn/quoc-gia-nao-vuot-trung-quoc-tro-thanh-nuoc-co-luc-luong-khong-quan-manh-thu-3-the-gioi-post681407.html