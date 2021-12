Quan chức y tế hàng đầu khẳng định Nam Phi đã qua đỉnh dịch làn sóng Omicron

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 13:30 PM (GMT+7)

Một quan chức y tế hàng đầu cho biết Nam Phi đã vượt qua đỉnh điểm đợt bùng phát dịch do biến thể Omicron.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin CNN, ông Ridhwaan Suliman, nhà nghiên cứu cấp cao tại Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Nam Phi (CSIR), ngày 29/12 (giờ địa phương) khẳng định Nam Phi đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19 do biến thể Omicron. Cụ thể, ông Suliman cho biết: "Nam Phi đã vượt qua đỉnh dịch làn sóng Omicron sau khi số ca mắc mới đang giảm đáng kể ở Gauteng, tỉnh đông dân và tâm chấn của đợt bùng phát dịch".

Trong cùng ngày, bà Michelle Groome thuộc Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm (NICD) cũng đã đưa ra nhận định tương tự. Trao đổi với báo chí, bà Groome nói rằng mọi dấu hiệu cho thấy "Nam Phi đã vượt qua đỉnh điểm của làn sóng dịch ở Gauteng".

Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Châu Phi ở Durban, Nam Phi, đang xem xét các mẫu bệnh phẩm mắc biến thể Omicron. Ảnh: CNN

Trong báo cáo dịch tễ học công bố ngày 29/12, NICD chỉ ra tính đến ngày 18/12, số ca mắc COVID-19 mới ở Nam Phi đã giảm 20,8%. Không chỉ tình hình ở Gauteng cải thiện, ông Suliman cho biết các địa phương khác ở Nam Phi cũng đã giảm ca mắc COVID-19.

Dữ liệu của NICD cho thấy số ca mắc mới được ghi nhận ở tỉnh Tây Bắc đất nước giảm 23% trong tuần qua (hiện là 40,3 ca trên 100.000 dân). Ở tỉnh Limpopo, số trường hợp F0 được báo cáo giảm 14% trong tuần trước và ở tỉnh Mpumalanga cũng giảm 6%.

Đây được xem là một thông tin tích cực trong thời điểm biến thể Omicron đang được theo dõi sát sao tại nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ và châu Âu.

Ông Suliman nhận định mặc dù tỷ lệ xét nghiệm dương tính "vẫn ở mức cao 29,8%" nhưng thực tế số ca mắc mới đang giảm dầnm khẳng định "sự sụt giảm các ca nhiễm là có thật và không phải là do ước tính".

Nhà tiêm chủng người Nam Phi Shabir Mahdi cho biết mặc dù có nước này ghi nhận sự gia tăng nhẹ ở số ca tử vong nhưng con số này vẫn "thấp hơn rõ rệt" so với biến thể Delta. Đồng tình với quan điểm này, ông Suliman nhấn mạnh số ca nhập viện và tử vong do làn sóng biến thể Omicron tại Nam Phi đã được chứng minh là "thấp hơn đáng kể so với những đợt bùng phát dịch trước".

