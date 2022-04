Quan chức Mỹ nói soái hạm Nga trúng tên lửa, dân Nga thương tiếc con tàu

Hôm 15-4, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết tàu tuần dương Moskva - tàu chiến chủ chốt của Hạm đội Biển Đen đã bị trúng hai tên lửa của Ukraine trước khi chìm ở Biển Đen. Cũng trong cùng ngày, một số người ở bán đảo Crimea đã tập trung tưởng niệm soái hạm.

Quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc nói rằng: "Chúng tôi cho rằng Ukraine đã bắn trúng con tàu Nga bằng hai tên lửa Neptunes”. Tên lửa Neptunes là tên lửa hành trình chống hạm của Ukraine.

Quan chức này cho biết vụ bắn tên lửa nhằm vào soái hạm dường như đã gây ra thương vong nhưng rất khó để đưa ra một con số thương vong cụ thể. Đồng thời, người này nói rằng Mỹ đã quan sát thấy một số người sống sót sau vụ nã tên lửa được các tàu Nga khác trong khu vực trục vớt.

Quan chức này đánh giá: “Đó là một đòn giáng mạnh lên Nga về mặt biểu tượng, về niềm tự hào của Nga”.

Soái hạm Moskva - tàu chiến chủ chốt của Hạm đội Biển Đen. Ảnh: REUTERS

Ông nói thêm rằng việc mất tàu Moskva - một trong ba tàu tuần dương lớp Slava trong hạm đội của Nga tạo ra một "lỗ hổng năng lực" cho hải quân nước này ở miền nam Ukraine.

Tàu tuần dương tên lửa đóng vai trò trung tâm trong cuộc bao vây thành phố cảng Mariupol của Ukraine và là con tàu dẫn đầu của hạm đội Nga.

Trước đó, Ukraine cho rằng soái hạm này bị trúng hai tên lửa của quân đội mình ở Biển Đen. Sau đó, Nga thông báo con tàu bị hư hỏng nặng và đã bị chìm trước khi được lai dắt vào bờ trong thời tiết mưa bão. Lý do tàu hỏng là do hoả hoạn khiến đạn dược trên tàu phát nổ. Nga cũng cho biết thuỷ thủ đoàn đã được sơ tán an toàn.

Cũng trong ngày 15-4, hàng chục người đã tập trung tại TP Sevastopol ở bán đảo Crimea để bày tỏ thương tiếc về vụ soái hạm Moskva bị chìm, hãng tin Reuters cho hay.

Trong đám đông, một số người trao nhau những cái ôm và và những người khác đặt hoa tưởng niệm soái hạm này ở đài kỷ niệm thành lập Hải quân Nga ở trung tâm Sevastopol, cũng là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen. Trong số những người tham gia tưởng niệm có cả những người làm nhiệm vụ trên tàu. Họ đứng trang nghiêm tưởng nhớ soái hạm.

Đội trưởng Đội quân dự bị Sergei Gorbachev phát biểu: "Ngay cả đối với những người chưa từng tham gia chiến đấu, tàu Moskva là một biểu tượng cho tất cả mọi người, một biểu tượng cho sức mạnh, cho hy vọng của chúng tôi, cho sự hồi sinh của hạm đội trong những năm 1990. Sẽ có những chiến thắng, sẽ có những bi kịch nhưng ký ức vẫn còn".

Linh mục Georgiy Ployakov cho biết: “Việc mất từng con tàu, đặc biệt là một soái hạm, là một thảm kịch đối với hàng chục ngàn người đã phục vụ ở đó hơn 20 năm”.

