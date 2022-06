Phương Tây trừng phạt năng lượng Nga nhưng chính Iran mới là bên bị ảnh hưởng?

Ảnh hưởng của cuộc cạnh tranh năng lượng giữa Nga và Iran đối với thỏa thuận hạt nhân 2015 Theo tờ The Nikkei, sự cạnh tranh về thị trường năng lượng giữa Iran và Nga cũng đang ảnh hưởng đến quá trình đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) giữa Iran với các cường quốc trên thế giới. Nga, cùng với Trung Quốc, đã đứng về phía Tehran khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi JCPOA. Đến khi Tổng thống Joe Biden thay thế ông Trump, chính quyền Washington đã có những nỗ lực nhằm hồi sinh JCPOA. Nhưng ngay khi các bên gần như sẽ đạt được thỏa thuận mới, Nga lại tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine, khiến cuộc đàm phán trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Ban đầu, tất cả các bên của JCPOA, bao gồm cả Nga, đều tuyên bố rằng các cuộc đàm phán ở Vienna (Áo) sẽ không bị ảnh hưởng trước cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng vào đầu tháng 3, Moscow đã thúc ép Washington phải đảm bảo rằng mọi lệnh trừng phạt nhắm vào Nga sẽ không được ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động thương mại đầu tư của nước này với Iran. Trên thực tế, Nga đang sử dụng thỏa thuận hạt nhân Iran làm đòn bẩy để làm suy yếu các lệnh trừng phạt mà phương Tây nhắm tới. Kế hoạch này đã khiến các cuộc đàm phán bế tắc suốt trong hai tháng qua. Vào đầu tháng 5, Đặc phái viên hạt nhân của Liên minh châu Âu (EU) - ông Enrique Mora đã đến thăm Tehran trong một nỗ lực mang lại luồng sinh khí mới cho các cuộc đàm phán ở Vienna. Nhưng trong hai ngày thảo luận, ông không đạt được tiến triển nào, trong khi Iran và Mỹ lại tiếp tục đổ lỗi cho nhau về sự bế tắc. Hôm 13-5, ông Josep Borrell - Đại diện Cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh - cho biết ông tin rằng quá trình tham vấn của đặc phái viên EU với các quan chức Iran để phục hồi các cuộc đàm phán ở Vienna đang đạt được một số tiến bộ và phản ứng của Iran là "đủ tích cực". Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - ông Ali Shamkhani cũng cho biết nếu Mỹ và EU thể hiện thiện chí, "Iran sẵn sàng để đi đến một thỏa thuận mới". Trong khi đó, đặc phái viên hạt nhân của Nga - ông Mikhail Ulyanov bày tỏ sự không đồng tình với bất kỳ loại thỏa thuận nào với Mỹ. Ông nói: "Là những người theo chủ nghĩa hiện thực, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể mong đợi cuộc đối thoại có kết quả với Mỹ khi họ đã tham gia vào cuộc chiến chống lại Nga. Trong những hoàn cảnh khác nhau, Nga có thể giúp đưa JCPOA về đích, nhưng không phải bây giờ". Sự thất vọng đang gia tăng ở Iran về việc Nga sử dụng Tehran như một con bài thương lượng với phương Tây. Bên cạnh đó, trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân, Iran đã nhất trí xuất khẩu nguyên liệu hạt nhân thặng dư, bao gồm nước nặng và bánh vàng (bột uranium oxit có màu vàng), sang Nga thông qua Oman. Tuy nhiên, một quan chức Iran ẩn danh cho biết Nga không chấp nhận việc này. Theo các quy định trong JCPOA, Iran được phép sản xuất những chất này. Giờ đây, việc Nga từ chối mua nguyên liệu hạt nhân từ Iran sẽ khiến Mỹ và các bên còn lại trong JCPOA phải xem xét và bàn thảo tìm một bên mua mới. Điều đó càng làm tăng thêm khó khăn trong việc đạt được một thỏa thuận rộng lớn hơn ở Vienna.