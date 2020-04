Phương Tây lo TQ lợi dụng COVID-19 tăng quyền lực

Trung Quốc mạnh tay thâu tóm doanh nghiệp Mỹ Một hoạt động khác cũng rất được TQ đẩy mạnh là lợi dụng tình hình kinh tế thiệt hại vì dịch COVID-19 để tranh thủ thâu tóm các tập đoàn, công ty trọng yếu của nước khác, nhất là các quốc gia đối thủ thông qua các tập đoàn quốc doanh. Ở Mỹ, TQ đang thâu tóm tài sản và các doanh nghiệp Mỹ với mức độ kỷ lục trong tám tháng gần đây, theo tờ The New York Times. Tổng giá trị các thương vụ mua lại giữa TQ và các doanh nghiệp Mỹ trong năm nay tính đến thời điểm này là 7,8 tỉ USD. Đây là số tiền chưa từng có tiền lệ và xấp xỉ toàn bộ giá trị TQ bỏ ra thâu tóm tài sản Mỹ trong cả năm 2007. Hồi ngày 11-4, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh Tom Tugendhat đã lên tiếng cáo buộc Bắc Kinh nhân lúc Thủ tướng Boris Johnson nằm bệnh viện để sáp nhập hãng thiết kế chip nổi tiếng Imagination Technologies Group của nước này nhằm đoạt lấy các tài sản sở hữu trí tuệ độc quyền của Anh. Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày cũng phát đi cảnh báo các nước thành viên phải có biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp bị thâu tóm do TQ và đang tìm giải pháp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh từ doanh nghiệp được chính phủ nước ngoài hậu thuẫn.