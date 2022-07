Phương Tây không thể chịu nổi ‘3 con át chủ bài’ của Nga

Thứ Sáu, ngày 22/07/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

ANTD.VN - "Ba con át chủ bài" của Nga theo nhận xét sẽ đánh bại toàn bộ những biện pháp bao vây, cấm vận hay áp lực quân sự từ phương Tây.

Moskva đã cho thấy "3 con át chủ bài" của họ và phương Tây bị đánh giá sẽ không thể chịu đựng được. Báo Baijiahao của Trung Quốc. vừa có bài viết về vấn đề này.

Cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, nhưng rõ ràng Moskva đang dần bước ra với tư cách là bên chiến thắng. Châu Âu và Mỹ sẽ thất bại trong việc trấn áp Nga bằng các biện pháp trừng phạt.

Hơn nữa, phương Tây đang phải đối mặt với tác động tiêu cực từ quyết định của chính mình. Đối với Nga, họ nhận sự hỗ trợ trong cuộc đối đầu thông qua bộ ba công cụ cực kỳ hữu hiệu, được nhận xét là "át chủ bài".

Các chuyên gia Trung Quốc nhận xét: “Nga có thể tuyên bố rõ ràng rằng họ chỉ cần ba công cụ gây áp lực cho dù đã cũ, nhưng vẫn đủ sức khiến Mỹ và phương Tây phải im lặng".

Những yếu tố này vốn đã được nhiều người biết đến, đó là vũ khí hạt nhân, dầu và khí đốt tự nhiên. Nga đã "chơi bài ngửa" nhiều lần và phương Tây dường như vẫn chưa đưa ra được biện pháp đối phó hữu hiệu.

Đối với vũ khí hạt nhân, chúng ngăn các nước NATO tấn công trực tiếp vào Nga. Nếu không có con át chủ bài này, Mỹ và những đồng minh của họ đã có thể lợi dụng tình hình để "kết liễu" một lần và mãi mãi.

Tuy nhiên kho vũ khí hạt nhân của Nga đã ngăn chặn đối thủ thực hiện bước đi này, và rõ ràng không quốc gia phương Tây nào muốn để xảy ra một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Moskva.

Và bây giờ, khi Nga có thêm ngư lôi hạt nhân Poseidon và hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat, Nga càng trở nên tự tin.

Bên cạnh đó, sự phụ thuộc của các nước châu Âu vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga là rõ ràng Một lần nữa (và rất hùng hồn), định đề này đã được xác nhận bởi tình huống với đường ống Nord Stream.

Khi Nga giảm nguồn cung cấp qua đường ống do một turbine bị tịch thu với lý do hiệu lực của lệnh trừng phạt và sau đó ngừng cung cấp khí đốt trong vài ngày với lý do tiến hành bảo trì theo lịch trình, Liên minh châu Âu đã rơi vào tình trạng hoảng loạn.

"Châu Âu rất lo lắng và muốn biết liệu Nga có đóng cửa hoàn toàn Nord Stream 1 hay không", các chuyên gia từ Trung Quốc mô tả mối quan tâm của người dân EU.

Đối với các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, đặc biệt là trường hợp của Đức, tình huống xấu nhất là nguồn cung khí đốt của Nga bị ngừng hoàn toàn một cách đột ngột.

Theo các nhà phân tích Trung Quốc, tương lai của Berlin hoàn toàn phụ thuộc vào Moskva, và Nga sẽ quyết định điều gì tốt hơn cho bản thân: kiếm được nhiều hơn từ việc bán khí đốt hay giành chiến thắng bằng cách tắt van.

“Rốt cuộc, Nga hiện có thể gây áp lực lên châu Âu để đẩy nhanh quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Họ toàn quyền lựa chọn mở hoặc tắt các đường ống dẫn”, các nhà phân tích của tờ Baijiahao nhấn mạnh.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/phuong-tay-khong-the-chiu-noi-3-con-at-chu-bai-cua-nga-post511434.ant...Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/phuong-tay-khong-the-chiu-noi-3-con-at-chu-bai-cua-nga-post511434.antd