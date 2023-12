Ông Zelensky tiết lộ về cuộc trao đổi bất ngờ với Thủ tướng Hungary Orban

Ông Zelensky trả lời họp báo ở Oslo, Na Uy vào ngày 13/12/2023.

"Tôi đã hỏi ông ấy (Orban) về lý do tại sao. Không phải 3, 5 hay 10 lý do, chỉ một lý do quan trọng nhất", ông Zelensky nói về cuộc trao đổi với ông Orban. "Tôi vẫn đang chờ ông Orban trả lời".

Trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Nhà Trắng một ngày trước đó, ông Zelensky khẳng định Ukraine đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu để có thể gia nhập EU.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố tại Oslo, Na Uy trước cuộc gặp 5 nhà lãnh đạo Bắc Âu. Lần gần nhất ông Zelensky tiếp xúc với ông Orban là tại lễ tuyên thệ chậm chức của Tổng thống Argentina Javier Milei vào ngày 10/12. Ông Zelensky khi đó bất ngờ bắt chuyện với ông Orban tại khu vực dành cho khách VIP.

Các nhà lãnh đạo EU sẽ tới dự phiên họp ở Brussels (Bỉ) vào ngày 14/12 để thảo luận về ngân sách hỗ trợ Ukraine trong năm 2024. EU hiện đang cân nhắc hỗ trợ Ukraine 50 tỷ euro nhưng đề xuất vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên, đặc biệt là Hungary.

Thủ tướng Hungary Orban đã cảnh báo sẽ phủ quyết đề xuất trong cuộc họp ngày 14/12. Hungary cũng phản đối đề xuất của EU về việc khởi động tiến trình xem xét kết nạp Ukraine.

Hôm 13/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi EU "hỗ trợ đầy đủ và lâu dài cho Ukraine". Giới quan sát hoài nghi về khả năng EU phê duyệt ngân sách hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ cũng chưa phê duyệt khoản ngân sách trị giá 61,4 tỷ USD cho Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre hôm 13/12, ông Zelensky nói nếu các đồng minh và đối tác phương Tây không giúp đỡ, Ukraine sẽ phải chiến đấu một mình, giống như những ngày đầu tiên khi xung đột nổ ra.

"Từ những ngày đầu tiên, ngày 24/2/2022, chúng tôi đã đơn độc chiến đấu. Đó là giai đoạn đầy khó khăn. Nhưng chúng tôi không từ bỏ, chúng tôi vẫn chiến đấu", ông Zelensky nói.

"Dĩ nhiên, không có sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ không thể chiến thắng. Nhưng chúng tôi cũng sẽ không thất bại bởi chúng tôi sẽ quyết chiến đấu đến cùng", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]