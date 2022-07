Ông Zelensky tiết lộ thông tin mới về thương vong của quân đội Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, thương vong đối với lực lượng Ukraine hiện đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước đó.

Ông Zelensky cho rằng, thương vong đối với quân đội Ukraine đã giảm đáng kể (ảnh: Reuters)

Dẫn phát biểu của ông Zelensky trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal (báo Mỹ), RT hôm 24.7 đưa tin, mỗi ngày, quân đội Ukraine có thể chứng kiến khoảng 30 binh sĩ thiệt mạng và 250 người khác bị thương do giao tranh với Nga.

Ông Zelensky cho biết, ông nắm rõ thương vong chính xác đối với quân đội Ukraine vì những con số được báo cáo “mỗi ngày” qua điện thoại. Theo ông Zelensky, thương vong đối với quân đội Ukraine hiện đã giảm đáng kể so với tháng 5 và tháng 6 – thời điểm có khoảng 100 đến 200 binh sĩ Ukraine mất mạng mỗi ngày.

Viện dẫn lý do giữ bí mật quân sự, ông Zelensky từ chối tiết lộ tổng thiệt hại về nhân sự đối với quân đội Ukraine kể từ ngày 24.2, nhưng khẳng định con số này thấp hơn nhiều so với Nga. Về vấn đề thương vong do giao tranh, phía Nga tuyên bố ngược lại với Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh, các gói viện trợ vũ khí gần đây của Mỹ và đồng minh, đặc biệt là những hệ thống tên lửa cơ động hạng nhẹ HIMARS và lựu pháo cỡ nòng 155mm, đã giúp Ukraine ổn định tình hình ở mặt trận Donbass. Tổng thống Ukraine tin tưởng, quân đội nước này có thể giành lợi thế trên chiến trường và gây tổn thất lớn cho Nga.

Hôm 23.7, phát biểu khi xung đột Ukraine - Nga chạm mốc 5 tháng, ông Zelensky cho rằng quân đội Ukraine sẽ không thất thế trước đối thủ.

“Cuộc chiến này sẽ không thể chia cắt Ukraine”, ông Zelensky nói.

“Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ bảo vệ những gì thuộc về Ukraine. Chúng ta sẽ thắng”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, Mỹ và các nước thành viên NATO đang nỗ lực để gửi đến Kiev nhiều vũ khí hạng nặng hơn.

Cùng ngày 23.7, Adam Smith – Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Mỹ – tiết lộ, Washington có kế hoạch cung cấp cho Ukraine thêm 30 hệ thống tên lửa HIMARS.

Ông Adam Smith thừa nhận, số hệ thống HIMARS này thấp hơn nhiều so với những gì Kiev yêu cầu, nhưng khẳng định Mỹ và các đồng minh sẽ viện cho cho Ukraine nhiều pháo và tên lửa nhất có thể.

