Ông Trump tiếp tục lên tiếng vụ máy bay va trực thăng rơi xuống sông

Đến ngày 31-1, hai ngày sau vụ máy bay va trực thăng rồi rơi xuống sông ở ngoại ô thủ đô Washington D.C. (Mỹ), các quan chức Mỹ cho biết đã tìm thấy 41 thi thể trong khi nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát vẫn tiếp tục, theo đài CNN.

Ngày 29-1, máy bay mang số hiệu 5342 của hãng hàng không American Airlines, cất cánh từ TP Wichita (bang Kansas) ngày 29-1 và đang bay gần đường băng tại Sân bay quốc gia Reagan (Washington D.C.) thì va chạm với trực thăng quân sự rồi rơi xuống sông.

Vụ va chạm khiến toàn bộ 64 người trên máy bay chở khách và 3 người trên trực thăng quân sự thiệt mạng.

Mỹ hạn chế các chuyến bay trực thăng trong khu vực

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã hạn chế mạnh các chuyến bay trực thăng để giảm nguy cơ xảy ra các vụ va chạm khác.

Ông Duffy nói rằng quyết định này “sẽ ngay lập tức giúp bảo vệ không phận gần Sân bay Reagan, đảm bảo an toàn cho hoạt động bay và trực thăng”.

FAA cấm hầu hết các loại trực thăng bay và chỉ cho phép trực thăng cảnh sát, trực thăng y tế, trực thăng phòng không và trực thăng chở tổng thống bay trong khu vực.

Các hạn chế sẽ kéo dài ít nhất cho đến khi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố báo cáo sơ bộ về vụ va chạm hôm 29-1, thường mất 30 ngày.

Tổng Giám đốc điều hành của hãng hàng không American Airlines - ông Robert Isom ca ngợi quyết định hạn chế các chuyến bay trực thăng và cho biết hãng hàng không sẽ hợp tác với chính phủ “để khiến hệ thống hàng không của chúng tôi an toàn hơn nữa, bao gồm việc tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự”.

Hiện trường vụ máy bay va trực thăng rồi rơi xuống sông Potomac ở Arlington, đoạn qua thủ đô Washington D.C. (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

Cảnh sát trưởng thủ đô Washington D.C - ông John Donnelly nói rằng thi thể của 41 nạn nhân đã được tìm thấy tại hiện trường và 28 thi thể đã được nhận dạng. Gia đình của 18 nạn nhân thiệt mạng trong vụ va chạm đã được thông báo.

“Chúng tôi hy vọng sẽ thu hồi được tất cả các thi thể. Đó là lý do tại sao các nhóm của chúng tôi vẫn đang làm việc” - ông nói.

Ông Donnelly lưu ý rằng việc di chuyển thân máy bay đã chìm sẽ giúp tiếp cận được nhiều thi thể hơn.

Còn theo ông Terry Liercke - Phó Chủ tịch của Sân bay Reagan National, 2/3 đường băng của sân bay dự kiến ​​sẽ đóng cửa trong một tuần.

Sở cứu hỏa Washington D.C cho biết sau khi thu hồi được các hộp đen của máy bay, thợ lặn đặt mục tiêu cứu hộ cả hai máy bay và tìm thêm các bộ phận khác.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ va chạm.

Ông Trump: Trực thăng đã bay quá cao khi gặp nạn

Ngày 31-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chiếc trực thăng quân sự liên quan vụ va chạm ngày 29-1 đã “bay quá cao”, theo tờ The Hill.

“Trực thăng Blackhawk bay quá cao, rất cao. Nó cao hơn nhiều so với giới hạn 61 m. Thực ra không quá phức tạp để hiểu, phải không?” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tờ The New York Times trước đó dẫn 4 nguồn tin rằng chiếc trực thăng lẽ ra phải bay ở độ cao thấp hơn so vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Ngày qua, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng quan điểm của Tổng thống Trump là “dựa trên sự thật” nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

“Tổng thống đưa ra tuyên bố đó dựa trên sự thật, vì đó là sự thật và là sự thật, và điều này đã được các nhà chức trách đang giám sát cuộc điều tra vụ va chạm máy bay kinh hoàng này báo cáo với ông ấy” - bà Leavitt nói.