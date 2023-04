Ông Trump bị bắt tại tòa, vì sao được tự do ngay sau đó?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra trình diện trước tòa hôm 4/4.

Theo đài CNN, ông Trump được thông báo là bị bắt giữ khi có mặt tại tòa để nghe cáo trạng với 34 cáo buộc đối với mình. Ông Trump sau đó đưa ra tuyên bố mình vô tội.

Theo luật tố tụng của Mỹ, đọc thông báo bắt giữ là một phần bắt buộc trong bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn. Nhưng ông Trump không bị áp giải tới nhà giam, mà chỉ bị bắt giữ trong khoảng thời gian đọc cáo trạng tại tòa.

Kết thúc phiên tòa, thẩm phán đã cho ông Trump được về nhà và cựu Tổng thống cần tới tòa vào ngày 4/12/2023, hai tháng trước khi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa diễn ra để chọn ứng viên tranh cử tổng thống.

Trước khi trình diện tại tòa, ông Trump cũng được miễn các thủ tục của việc bắt giữ thông thường, gồm không bị còng tay, không bị cảnh sát áp giải tới tòa hay bị chụp ảnh để lưu hồ sơ. Ông Trump chỉ phải lấy dấu vân tay tại tòa.

Theo tờ New York Times, lý do ông Trump được tại ngoại, không cần nộp tiền bảo lãnh dù bị truy tố hình sự là nhờ luật sửa đổi ở New York cách đây 3 năm. Năm 2020, luật sửa đổi đã loại bỏ yêu cầu nộp tiền bảo lãnh đối với hầu hết các tội nhẹ và tội hình sự không liên quan đến bạo lực ở New York.

Theo luật pháp Mỹ, bị can trước khi bị xét xử có lựa chọn nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Số tiền này sẽ được hoàn trả nếu bị can không bỏ trốn, tới tòa án đúng thời điểm được ấn định.

Quy định này từ lâu bị chỉ trích ở Mỹ vì có lợi cho giới giàu có, những người luôn có sẵn khoản tiền lớn để nộp bảo lãnh. Ngược lại, người nghèo dù muốn cũng khó mượn được tiền để nộp bảo lãnh. Có trường hợp người Mỹ phải vay tiền với lãi suất cao hoặc thậm chí là thế chấp nhà để có tiền nộp bảo lãnh. Trong trường hợp bị can không xuất hiện đúng thời điểm tại tòa thì có nguy cơ mất quyền sở hữu tài sản.

Cheryl Bader, phó giáo sư luật tại Đại học Fordham, nói ông Trump cũng không nằm trong danh sách các bị can có nguy cơ bỏ trốn để cần phải tạm giam. Nếu muốn tạm giam ông Trump, các công tố viên cần phải chứng minh rằng ông Trump có lý do để có thể không tiếp tục xuất hiện trước tòa.

"Tôi nghĩ thẩm phán biết rằng tạm giam ông Trump là không cần thiết", bà Bader nói. "Ông Trump là người thường có hành vi khó đoán định. Nhưng ông ấy sẽ không bỏ trốn và chạy sang Mexico".

Ngay cả khi thẩm phán yêu cầu nộp tiền bảo lãnh, điều đó cũng không thể gây khó dễ với ông Trump. "Ông Trump được thoải mái làm việc cùng luật sư để tìm ra phương án tốt nhất bảo vệ mình tại phiên tòa sẽ diễn ra trong tương lai", bà Bader nói thêm.

