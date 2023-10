Ông Putin giải thích lý do Nga cần Ukraine trung lập

Tổng thống Putin trong một cuộc gặp với các sĩ quan, binh sĩ Nga (ảnh: TASS)

Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh truyền hình Trung Quốc (CMG) hôm 16/10, Tổng thống Nga Putin cho rằng, Nga coi tình trạng trung lập của Ukraine là rất quan trọng.

“Chúng tôi cho rằng, an ninh của một nhóm quốc gia không thể được xây dựng bằng cách làm tổn hại đến an ninh của nhiều quốc gia khác. An ninh phải công bằng với tất cả. Trong bối cảnh hiện nay, điều đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi là Ukraine không liên kết với bất kỳ khối nào”, ông Putin nói.

Ông Putin nhấn mạnh, giống như bất kỳ quốc gia nào khác, Nga có quyền tự bảo đảm an ninh.

“Chúng tôi tin rằng NATO đe dọa an ninh của chúng tôi, thông qua Ukraine, và chúng tôi mong muốn những lo ngại của mình được lắng nghe”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, vào năm 1991, Mỹ đã hứa với Nga rằng, NATO sẽ không mở rộng về phía đông.

“Kể từ đó, đã có 5 làn sóng mở rộng của NATO. Chúng tôi liên tục bày tỏ quan ngại của mình và được đáp lại rằng: Vâng, chúng tôi đã hứa là không mở rộng NATO về phía đông. Nhưng đó chỉ là hứa suông. Họ có đưa ra bản cam kết nào không?”, ông Putin nói.

“Rất khó để đối thoại với những người như vậy”, ông Putin nói, ám chỉ phương Tây.

Nhận định về tình hình xung đột Nga – Ukraine, ông Putin cho hay, tổn thất về nhân sự mà Ukraine phải hứng chịu cao gấp 8 lần quân đội Nga.

“Chiến dịch phản công được Ukraine phát động từ ngày 4/6, đến nay chưa đạt được kết quả nào. Chỉ có những tổn thất lớn. Thương vong của họ cao gấp 8 lần quân đội Nga”, ông Putin nói.

Hôm 26/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố, quân đội Ukraine mất hơn 83.000 binh sĩ sau 4 tháng phản công.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 16/10, ông Putin cho biết, Nga không phản đối giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

“Về những gì cần làm và phải làm để chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình, chúng tôi chưa bao giờ phản đối”, ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin tiết lộ, trong cuộc đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2022, phía Ukraine đưa ra những yêu cầu “rất nghiêm ngặt về an ninh” và được Nga ghi nhận.

“Tuy nhiên, ngay sau khi chúng tôi rút quân khỏi Kiev, Ukraine đã phá hỏng mọi thỏa thuận”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, Ukraine hiện không muốn tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga.

“Trên thực tế, Tổng thống Ukraine đã ban hành sắc lệnh cấm tất cả mọi người đàm phán với chúng tôi”, ông Putin nói.

