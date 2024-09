Nỗi lo ‘quân ta bắn quân mình’ từ vụ F-16 rơi ở Ukraine

Các chuyên gia quân sự cho rằng mặc dù việc mất máy bay là một thất bại, nhưng việc máy bay chiến đấu gặp nạn không phải là điều bất thường, ngay cả trong các nhiệm vụ huấn luyện thời bình và do đó dường như ít tác động đến nỗ lực chiến tranh của Ukraine, theo tờ The New York Times.