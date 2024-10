Nội các Israel họp dưới hầm ngầm, địa điểm họp liên tục thay đổi

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì một cuộc họp nội các vào ngày 7/10/2024. Ảnh: Times of Israel.

Nội các Israel hôm 28/10 đã nhóm họp bên dưới một hầm ngầm thuộc khu phức hợp của chính phủ ở thành phố Jerusalem. Trước đây, các cuộc họp như vậy diễn ra ở văn phòng Thủ tướng. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Cơ quan An ninh Nội địa (Shin Bet) đưa ra khuyến cáo.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh gia tăng các mối đe dọa nhằm vào quan chức Israel, sau vụ Hezbollah phóng máy bay không người lái (UAV) vào nhà riêng Thủ tướng Netanyahu và căng thẳng với Iran chưa hạ nhiệt.

Một nguồn tin chính phủ Israel tiết lộ, đây không phải là lần duy nhất nội các Israel phải họp dưới hầm ngầm. Địa điểm diễn ra các cuộc họp trong tương lai sẽ liên tục được thay đổi vì lý do an ninh.

UAV tấn công nhà riêng Thủ tướng Israel Netanyahu gây ra hư hại. Ảnh: Times of Israel.

Sáng ngày 28/10, các bộ trưởng Israel được thông báo về quyết định họp dưới hầm ngầm và được yêu cầu không đưa các cố vấn đi theo do không gian bên trong hầm ngầm tương đối hạn chế.

Cách đây vài tuần, lực lượng Hezbolllah phóng 3 UAV từ Lebanon với mục đích tấn công nhà riêng của Thủ tướng Israel Nentanyahu. 2 UAV bị bắn hạ nhưng UAV thứ ba đã đâm vào mục tiêu. Ông Netanyahu không có mặt ở khu nhà khi vụ tấn công xảy ra.

Hình ảnh do quân đội Israel công bố cho thấy vụ nổ đã làm nứt kính ở phòng ngủ. Sở dĩ UAV không thể xuyên thủng lớp kính là vì loại kính này được gia cố đặc biệt có thể ngăn chặn các vụ nổ. Sau vụ việc, văn phòng Thủ tướng Israel ra thông báo huy động thêm nguồn lực để tăng cường an ninh.

Giới chức Israel được cho là đang trở thành mục tiêu tấn công của Iran và các lực lượng do Iran hậu thuẫn. Cơ quan An ninh Nội địa Israel đã phát hiện một số trường hợp Iran thuê người ở Israel nhằm thực hiện các hành động phá hoại, bao gồm ám sát, tờ Times of Israel cho biết.

Cũng trong ngày 28/10, giới chức Iran đã đưa ra một loạt những lời cảnh báo sau khi Israel giáng đòn tấn công trước đó hai ngày. Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Hossein Salami cảnh báo Israel về “hậu quả không thể tưởng tượng”, theo hãng thông tấn Iran Tasnim.

