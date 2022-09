Nicaragua trục xuất Đại sứ EU

Việc trục xuất Đại sứ EU Bettina Muscheidt là động thái mới nhất của chính quyền Nicaragua nhắm vào những người chỉ trích tổng thống nước này do thi hành các chính sách cứng rắn đối với phe đối lập.

Ngày 28-9, nhật báo Confidencial đưa tin chính phủ Nicaragua đã yêu cầu đại sứ Liên minh châu Âu (EU) Bettina Muscheidt rời khỏi nước này.

Theo tờ Confidencial, Đại sứ EU ở Nicaragua - bà Bettina Muscheidt đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao nước sở tại. Tại đây, bà được tuyên bố là "persona non grata” (nhân vật không được hoan nghênh) do "can thiệp và không tôn trọng chủ quyền quốc gia".

Một nguồn tin khác cho biết Đại sứ Muscheidt đã được yêu cầu rời khỏi Nicaragua vào ngày 28-9.

Hiện văn phòng báo chí của chính phủ và Bộ Ngoại giao Nicaragua chưa có bình luận về vấn đề này cũng như chưa đưa tuyên bố chính thức nào về quyết định trục xuất bà Muscheidt.

Quyết định của chính phủ Tổng thống Nicaragua - ông Daniel Ortega - là động thái mới nhất nhắm vào những người chỉ trích ông, sau khi chính quyền tiến hành đợt truy quét diện rộng và thi hành các chính sách cứng rắn đối với phe đối lập trong nhiều năm qua.

Nói về động thái của chính quyền Nicaragua, ông Arturo McFields - cựu Đại sứ Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) cho rằng Đại sứ Muscheidt "đã bị trục xuất theo cách rất xúc phạm".

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà ngoại giao cấp cao bị Nicaragua từ chối hoặc trục xuất trong những tháng gần đây. Vào tháng 6, ông Hugo Rodriguez - người được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Nicaragua - đã bị chính phủ nước này từ chối cho thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, vào tháng 2, Đại sứ Vatican tại Nicaragua - Tổng Giám mục Waldemar Stanislaw Sommertag cũng bị tuyên bố là "persona non grata” và buộc phải rời khỏi nước này.

Quyết định trục xuất Đại sứ Muscheidt của Nicaragua được đưa ra hai ngày sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, nhân kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA), đã lên án chính phủ Tổng thống Ortega và thúc giục ông "trả lại chủ quyền Nicaragua cho người dân và khôi phục nền dân chủ trong nước”.

“EU kêu gọi các cơ quan chức năng Nicaragua tuân thủ các cam kết của chính họ, Hiến pháp Nicaragua, luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người” - Chủ tịch Michel kêu gọi.

“Chính quyền Nicaragua phải chấm dứt mọi sự đàn áp đối với các đối thủ chính trị, giáo sĩ, phương tiện truyền thông độc lập, xã hội dân sự và những nhà hoạt động nhân quyền, đồng thời đảm bảo tôn trọng đầy đủ các quyền con người, bao gồm quyền tự do hội họp và tôn giáo tín ngưỡng” - ông Michel nhấn mạnh.

