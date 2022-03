Những bước đi bài bản của các nước khi mở cửa

“Vaccine, điều trị, xét nghiệm, khẩu trang - những công cụ này là cách chúng ta tiếp tục bảo vệ mọi người. Chúng cho phép chúng ta tiến lên phía trước một cách an toàn và trở lại với những thói quen bình thường ”- điều phối viên Đội ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng (Mỹ) JEFFREY ZIENTS nói trong cuộc họp báo ngày 2-3. Mỹ đề ra bốn mục tiêu sống an toàn với dịch Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 1-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề ra bốn mục tiêu chính mà Washington sẽ tập trung vào trong thời gian tới để sống chung an toàn với dịch COVID-19: Bảo vệ và điều trị COVID-19, chuẩn bị đối với các biến thể mới, ngăn chặn tình trạng kinh tế và giáo dục ngừng hoạt động, thúc đẩy việc tiêm chủng bên ngoài nước Mỹ, theo trang web whitehouse.gov. Mỹ sẽ tăng cường tiêm chủng và sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ nhỏ ngay khi được phép. Mỹ cũng đã đặt hàng 20 triệu liều thuốc điều trị từ Pfizer và sẽ có thêm 1 triệu liều vào tháng 3; 2,5 triệu liều vào tháng 4. Mỹ sẽ cho mở hàng trăm trung tâm cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn phí, cũng như các trung tâm điều trị COVID-19 mới. Mỹ cũng có kế hoạch kêu gọi đầu tư nghiên cứu việc cải thiện sức khỏe tâm thần và chăm sóc người bị ảnh hưởng COVID-19 dài hạn. Đi kèm với các sáng kiến này là các nỗ lực giám sát và nghiên cứu mới chủ yếu nhằm phát hiện và ứng phó với các biến thể mới. Theo kế hoạch, các cơ quan liên bang như Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và Viện Y tế Quốc gia (NIH) sẽ liên tục quan sát và nghiên cứu khả năng xuất hiện các biến thể mới, từ đó điều chỉnh vaccine và thuốc cho phù hợp. Tránh đóng cửa nền kinh tế và giáo dục trong tương lai vốn là trọng tâm chính của ông Biden. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ “cung cấp cho trường học và doanh nghiệp những công cụ họ cần để ngăn chặn tình trạng kinh tế và giáo dục ngừng hoạt động, để học sinh có thể an toàn đến trường, công nhân có thể an toàn làm việc và nền kinh tế có thể tiếp tục phát triển”. Kế hoạch nhắc lại cam kết của Mỹ tài trợ 1,2 tỉ liều vaccine cho thế giới (475 triệu liều đã được phân phối) và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì những nỗ lực này cũng như những nỗ lực tương tự khác “vì đó là điều đúng đắn cần làm vì lợi ích tập thể” để giảm nguy cơ xuất hiện các biến thể mới trong tương lai.