Nhiều người Mỹ chuẩn bị cho nội chiến thứ hai sau bầu cử tổng thống

Theo phân tích dữ liệu của Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA), khoảng 20 triệu người Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho thảm họa; con số này gấp đôi so với năm 2017.

Bạo lực chính trị, bao gồm bóng ma nội chiến, là một trong những lý do khiến gia tăng số người chuẩn bị cho cuộc nội chiến thứ hai của Mỹ.

Một nghiên cứu gần đây, do các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học California Davis thực hiện, đã kết luận rằng, một phần ba số người trưởng thành ở Mỹ, gồm một nửa số đảng viên Cộng hòa, cảm thấy rằng bạo lực “thường hoặc luôn luôn là chính đáng” để thúc đẩy một số mục tiêu chính trị nhất định, như đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Khi tiến sĩ Drew Miller thành lập Fortitude Ranch, một mạng lưới khu nhà ở sinh tồn, các cuộc tấn công khủng bố nước ngoài luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi người. “Bây giờ, đối với nhiều người, đó là nội chiến”, ông nói. Ảnh: The New Yorker.

Vào tháng 5, Ray Dalio, tỷ phú sáng lập Bridgewater Associates, một trong những quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới, nói với tờ Financial Times rằng, ông tin có khoảng 35% khả năng xảy ra nội chiến ở Mỹ.

“Chúng ta hiện đang ở bờ vực”, ông Dalio nói, lưu ý rằng một cuộc nội chiến hiện đại sẽ chứng kiến ​​sự chia rẽ của các tiểu bang và sự bất chấp đối với luật liên bang.

Vào tháng 6, tỷ phú Dalio tăng xác suất lên hơn 50%, dự đoán “một trận chiến hiện sinh giữa phe cực hữu cứng rắn chống lại phe cực tả cứng rắn, trong đó bạn sẽ phải chọn một bên và chiến đấu vì nó, hoặc cúi đầu, hoặc chạy trốn”.

Ông Drew Miller, giám đốc điều hành của chuỗi cơ sở sinh tồn Fortitude Ranch, nói rằng, những người sống ở "khu vực có nguy cơ xảy ra bạo lực sau bầu cử" nên gia nhập cộng đồng sinh tồn của ông. Ảnh: The New Yorker.

Larry Hall, người sáng lập chuỗi cơ sở sinh tồn Survival Condo, cho biết kể từ giữa tháng 8, ông đã thấy lượng yêu cầu thuê các hầm chứa tên lửa được cải tạo tại bang Kansas tăng 30% (theo tháng), nơi các căn hộ có giá khởi điểm từ 1,5 triệu USD và cung cấp hồ bơi và spa cho những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao.

Các cộng đồng sinh tồn

Cộng đồng sinh tồn Fortitude Ranch hiện có hơn 1.000 thành viên thuộc mọi khuynh hướng chính trị, bao gồm bác sĩ, kỹ sư, nhân viên nhà hàng, phi công và doanh nhân.

“Tôi không phải là người theo chủ nghĩa sinh tồn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất”, George, một sĩ quan CIA đã nghỉ hưu ở bang Texas, nói. “Tôi không muốn sống mà không có nước máy hoặc điều hòa nhiệt độ hoặc chạy quanh trong rừng trong thời gian dài. Nhưng giống như lời các cụ, khi rắc rối sắp xảy ra, người khôn ngoan sẽ đề phòng. Nội chiến chắc sẽ xảy ra”, ông nói.

Pat, nhà khoa học máy tính ở bang Colorado, đồng ý với nhận định của vị sĩ quan CIA đã nghỉ hưu. “Khả năng xảy ra bạo lực trên khắp đất nước khiến chúng tôi sợ hãi. Fortitude Ranch là một dạng bảo hiểm”.

Mục tiêu của tiến sĩ Drew Miller, quản lý của Fortitude Ranch, là mở hàng chục cơ sở sinh tồn trên khắp nước Mỹ. Hiện tại có bảy cơ sở, có diện tích từ 4-165 ha. Địa điểm chính xác của chúng được giữ bí mật, nhưng tất cả đều ở xa về mặt chiến lược.

Một cơ sở ở sinh tồn bang Colorado là một công trình ba tầng có mái thép mạ kẽm, tường chống đạn và đủ phòng ngầm để chứa 100 người. Cơ sở nằm trên vùng đất sỏi đá khô cằn bên dưới những đỉnh núi phủ đầy tuyết. Trong cơ sở này có một số con chó và gà bị nhốt…

Ông Miller gọi cơ sở này là Viking Lodge (lều của người Viking). Nơi đây giống như một ký túc xá đại học được dựng vội vã. Có ba chục phòng, và một nửa đã có người ở.

Các thành viên đã trả từ 4.000-60.000 USD để tham gia, tùy thuộc vào khung thời gian (5-50 năm), quy mô nhóm và tiện nghi (nhà vệ sinh khép kín tính thêm phí), cộng với phí thường niên lên tới 1.500 USD. Bên trong các phòng là những tấm nệm, đồ đạc xếp chồng lên nhau, thiết bị chơi điện tử PlayStation, bao gạo, cá ngừ đóng hộp, hộp bánh nướng xốp hiệu Pop-Tarts, xô đựng thực phẩm khẩn cấp của Costco (bánh khoai tây, bánh pudding vani), pin, ủng, giấy vệ sinh, tiểu thuyết của Dan Brown và hộp đựng cà phê.

Larry, trợ lý quản lý cơ sở Vi King Lodge, nói: “Tôi có đủ cà phê rang ở đây để tất cả chúng ta có thể dùng trong sáu tháng với năm cốc mỗi ngày”. Ông già 69 tuổi này từng làm cho một cơ quan chuyên biệt của Chính phủ Mỹ, từng được điều tới các vùng chiến sự. Giống như nhiều người khác, ông Larry dự đoán xã hội sẽ sụp đổ theo nhiều cách: một vụ nổ hạt nhân, một đại dịch hoặc bạo lực chính trị gia tăng có thể chia cắt nước Mỹ thành các phe phái đối địch…

Cơ sở sinh tồn có thể nuôi thêm gia súc, gia cầm, đào ao thả cá, trồng cây ăn quả, cây “sinh tồn” – những loại cây có hàm lượng cao như atisô Jerusalem … Ảnh: The New Yorker.

Khả năng chia rẽ, ly khai

Vivos Group, công ty đã cải tạo 575 boongke thời Thế chiến thứ hai ở bang Nam Dakota và một boongke hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh ở bang Indiana thành nơi trú ẩn an toàn, đã báo cáo mức tăng 200% về sự quan tâm và đơn đăng ký trong tháng 10 so với tháng 9. Dante Vicino, giám đốc điều hành của Vivos Group, cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến ​​nhu cầu tăng mạnh ngay lúc này vì đây là năm bầu cử ở Mỹ với nhiều căng thẳng và lo ngại bất kể kết quả ra sao".

Ông Larry đã vẽ một bản đồ thô sơ của Mỹ trên giấy vụn. Hai đường ngoằn ngoèo phân chia phía đông, phía tây và ở giữa. “Tôi có thể thấy ba nước Mỹ khác nhau”, ông nói.

Miller nói rằng ông nghĩ bang Texas, nơi ông sống, có khả năng sẽ ly khai nếu ứng viên Trump thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng lần này. Nếu ông Trump thắng, các tiểu bang như Oregon và Colorado có thể chia rẽ theo đường lối chính trị. Chiến tranh có thể xảy ra.

“Có thể ai đó bắn Thống đốc bang Texas Greg Abbott và sau đó những kẻ điên khác bắt đầu bắn vào căn cứ quân sự Fort Hood”, Miller nói. “Các phương tiện truyền thông đưa tin sai sự thật và một số lực lượng dân quân thành lập và chiến đấu. Điều đó sẽ là phi lý, nhưng chiến tranh phi lý là hoàn toàn bình thường”, ông nói.

Ông Larry cho biết, khi thảm họa đến gần, một cảnh báo sẽ được gửi đến các thành viên thông qua một ứng dụng. “Nếu không thể gửi hoặc nhận tin nhắn, các thành viên nên đến cơ sở sinh tồn gần nhất”, ông nói. Chỉ những thành viên đã trả phí mới được phép vào cơ sở sinh tồn.

Thú cưng như chó, mèo được chào đón, mặc dù chúng có thể bị biến thành thực phẩm trong trường hợp khẩn cấp. Ông Larry giải thích rằng mỗi cơ sở sinh tồn đều có nguồn nước tự nhiên và lượng thực phẩm đủ dùng trong một năm cho mỗi thành viên. Nhưng vì lượng thực phẩm đó có thể cạn kiệt, nên cũng có thể nuôi thêm gia súc, gia cầm, đào ao thả cá, trồng cây ăn quả, cây “sinh tồn” – những loại cây có hàm lượng cao như atisô Jerusalem…

Trên sân thượng cơ sở sinh tồn có lò nướng và tấm pin mặt trời. Khi khủng hoảng xảy ra, các thành viên sẽ đến đây để khảo sát các mối đe dọa. Họ có thể dùng súng AK để tiêu diệt những kẻ tấn công từ xa.

Ông Miller nói rằng, các thành viên sẽ “chôn nông những kẻ cướp đã chết để tạo ra giun cho gà của chúng tôi ăn”. Một cabin gỗ có cánh cửa ẩn là nơi cất giấu vũ khí. Súng ngắn, súng trường AR-15 và các hộp đạn được đặt cạnh giường tầng, cùng với một cây nỏ.

“Ở đây đủ cho ít nhất một tháng chống lại bọn cướp”, ông Larry nói. Ông cho biết, một thành viên của một cơ sở sinh tồn khác đã cất giấu 19 khẩu súng và 30.000 viên đạn chỉ dành cho mình.

Mỗi cơ sở sinh tồn của Fortitude Ranch đều có đủ thực phẩm, nhu yếu phẩm để nuôi sống các thành viên trong một năm. Ảnh: The New Yorker.

Một nửa số người Mỹ nói rằng nội chiến sẽ xảy ra trong vài năm tới

Một nghiên cứu gần đây cho thấy một nửa số người Mỹ cho rằng cuộc nội chiến thứ hai sẽ xảy ra “trong vài năm tới”. Một nhà văn tự do ở thành phố Los Angeles tưởng tượng ra cảnh “các lực lượng dân quân đấu tay đôi, giống như cuộc nội chiến ở Li-băng”, sau một “cuộc tiếp quản của phe phát xít”.

Một phụ nữ trong một gia đình ủng hộ ông Trump nói cô ấy tin rằng nội chiến sẽ bắt đầu, “nếu họ giết ông Trump”. Cô đã tự trang bị nhiều khẩu súng, trong đó có một khẩu giấu sau máy nướng bánh mì. Một luật sư người Do Thái ở thành phố Atlanta đã mua một khẩu AR-15 như một biện pháp phòng ngừa bạo lực chính trị và bài Do Thái. “Nếu bà Kamala Harris thắng, căng thẳng có thể leo thang; những chia rẽ trong nước rất lớn và chúng sẽ không biến mất”, ông luật sư nhận định.

Một số chính trị gia thậm chí còn công khai nói về nội chiến. Vào tháng 7, sau khi ông Trump chọn ông J. D. Vance làm người đồng hành tranh cử, George Lang, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại bang Ohio, đã nói với đám đông tại một cuộc vận động tranh cử rằng, “nếu chúng ta thua lần này, sẽ phải có một cuộc nội chiến để cứu đất nước”. Ông Lang nói tiếp: “Và nếu chúng ta rơi vào nội chiến, tôi rất vui vì chúng ta có những người như nhóm chính trị Bikers for Trump đứng về phía chúng ta”.

Sau đó, thượng nghị sĩ Lang xin lỗi vì những phát biểu gây kích động, nhưng ông không phải là người duy nhất bày tỏ quan điểm như vậy.

Kevin Roberts, chủ tịch của quỹ Heritage Foundation, gần đây nhắc đến “cuộc cách mạng Mỹ thứ hai” đang diễn ra “sẽ không đổ máu nếu phe cánh tả cho phép”. Nhà bình luận ủng hộ Trump, Tim Pool, nhắc đến “nội chiến” hàng chục lần trên mạng xã hội X, nơi ông có hơn hai triệu người theo dõi.

Ông Drew Miller cầm súng lục đi bắn rắn trong một cơ sở sinh tồn Fortitude Ranch. Ảnh: The New Yorker.

Kịch bản bầu cử tồi tệ nhất

Ông Trump ngày càng đề cập đến “kẻ thù bên trong”. Đó không chỉ là lời nói suông. Một cuộc điều tra của Reuters đã xác định được hơn 200 trường hợp bạo lực chính trị từ ngày 6/1/2021 đến tháng 8/2023 và lưu ý rằng “Nước Mỹ đang vật lộn với sự gia tăng bạo lực chính trị lớn nhất và kéo dài nhất kể từ những năm 1970”.

Năm ngoái, Michael Haas, cựu giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Hawaii, xuất bản một cuốn sách có tựa đề “Beyond Polarized American Democracy: From Mass Society to Coups and Civil War” (Vượt khỏi nền dân chủ phân cực của Mỹ: Từ xã hội đại chúng đến đảo chính và nội chiến).

Ông Haas, hiện 86 tuổi và đã nghỉ hưu ở Los Angeles, nói rằng, ông cũng lo ngại hơn bao giờ hết về mối đe dọa của nội chiến. Ông nghĩ rằng nội chiến có thể bắt đầu bằng một nỗ lực vũ trang nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu bầu vào tháng 12.

“Họ sẽ bắt đầu nổ súng. Và trong sự hỗn loạn, họ - những người theo chủ nghĩa vô chính phủ ủng hộ ông Trump - trở thành đảng nắm quyền lực. Đó là nơi Sinclair Lewis đã nói đúng”, ông Haas nói. (Trong tiểu thuyết “It Can’t Happen Here” của nhà văn Sinclair Lewis xuất bản năm 1935, một nhà lãnh đạo phát xít áp đặt chế độ toàn trị lên Mỹ). “Lý do họ muốn chế độ vô chính phủ là họ sẽ nắm quyền. Họ có súng”, ông Haas nói.

Ông Drew Miller trong kho súng đạn tại một cơ sở sinh tồn. Ảnh: The New Yorker.

Barbara Walter, giáo sư tại Đại học California San Diego và là một chuyên gia về nội chiến, gần đây nêu chi tiết về kịch bản bầu cử tồi tệ nhất. Theo đó, ông Trump thua cuộc, và các cuộc biểu tình về kết quả bỏ phiếu biến thành bạo loạn. Những người còn lại của Oath Keepers (lực lượng dân quân cực hữu chống chính phủ Mỹ) và Proud Boys (tổ chức cực hữu, tân phát xít ở Bắc Mỹ) tham gia. Các vụ ám sát đầu tiên nhắm vào những người Cộng hòa bị coi là phản bội. Đám đông quay sang các nhóm thiểu số, người nhập cư và các cộng đồng “vật tế thần” khác. Các thẩm phán bị bắn.

Theo kịch bản bầu cử tồi tệ nhất, các vụ bạo lực tồi tệ nhất xảy ra ở nhiều bang như Georgia, Nevada, Arizona… giống như trong thời kỳ Tái thiết ở những nơi mà người da trắng cảm thấy đặc quyền của họ bị đe dọa, như ở các thành phố Birmingham, Memphis…, bà Walter nói.

Vẫn theo kịch bản, một tiểu bang “đỏ” (ủng hộ đảng Cộng hòa) hùng mạnh về kinh tế, có lẽ là Texas, đang cố gắng ly khai. Chính quyền Harris sử dụng vũ lực không cân xứng để ngăn chặn các tiểu bang khác làm theo. Nhiều người vô tội thiệt mạng; người dân bình thường trở nên cực đoan hơn khi những kẻ cực đoan khẳng định rằng quyền lực liên bang là kẻ thù, nội chiến đang đến gần.

Từ đây, kịch bản của bà Walter trở nên mơ hồ, nhưng có một điều rõ ràng rằng, tăng trưởng kinh tế suy giảm trong các cuộc nội chiến, việc đi lại rất khó khăn.

Điều khiến bà Walter lo lắng nhất là các tác nhân bên ngoài tham gia. Bà nói rằng, một số nước ngoài “muốn giúp dân quân Texas”.

Ông Drew Miller tại một cơ sở sinh tồn ở bang Texas. Ảnh: The New Yorker.

Xây hầm trú ẩn, bọc thép cho xe

Một chuỗi sự kiện như vậy có vẻ sẽ không thể xảy ra. Nhưng Anna Maria Bounds, giáo sư xã hội học tại Trường Cao đẳng Queens, nói rằng, mọi người đã “chia phe và chuẩn bị cho bạo lực”. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg được cho là đã chi hơn 100 triệu USD để xây dựng một dinh thự kiên cố trên một hòn đảo Hawaii, “hoàn chỉnh với nơi trú ẩn dưới lòng đất và cánh cửa chống nổ”.

Người dân bình thường đang chuẩn bị theo những cách ít tốn kém hơn. Một số người đang tích trữ giấy vệ sinh, hoặc mua súng điện Taser hoặc thuốc kháng sinh cho cá. (Chúng rẻ hơn thuốc kháng sinh dành cho người nhưng không được Cục Quản lý Dược phẩm-Thực phẩm Mỹ chấp thuận dùng cho người). Những người khác đang phẫu thuật Lasik chữa cận thịn, đổ đầy bình xăng hoặc rút tiền từ ngân hàng.

Các thành viên của Fortitude Ranch phải trả hàng ngàn đô la để tham gia, cộng với phí hội viên hằng năm. Ảnh: The New Yorker.

Một công ty ở bang Utah có tên là Armormax đã chống đạn cho xe cộ trong ba thập kỷ qua. Hầu hết khách hàng là quan chức nước ngoài sở hữu những chiếc xe sang trọng, nhưng giờ đây nhiều người Mỹ đang bọc thép cho những chiếc xe bình thường.

Việc bảo vệ kính xe khỏi đạn cỡ 9 mm có giá khởi điểm khoảng 40.000 USD. Với số tiền gấp đôi, toàn bộ xe, bao gồm lốp xe, có thể chống được đạn AR-15 và M16. Nhu cầu trong nước đối với các dịch vụ này tăng gần gấp bảy lần so với năm 2020. Mark Burton, Tổng giám đốc điều hành của Armormax, cho biết” “Chúng tôi đang bán nhiều nhất có thể”. Gần đây, ông Burton viết một bài có nhan đề “Cách sống sót sau nội chiến”.

Xe bọc thép chống đạn của hãng đang đắt khách. Ảnh: Armormax .

