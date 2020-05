Nhà ngoại giao Trung Quốc “sốc” trước động thái quay lưng của Mỹ

Chủ Nhật, ngày 10/05/2020 18:00 PM (GMT+7)

Một nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết cảm thấy “sốc và tiếc” khi Washington hôm 8-5 quyết định quay lưng với dự thảo ứng phó dịch Covid-19 của Liên Hiệp Quốc.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết ban đầu cả Bắc Kinh lẫn Washington đều ủng hộ bản dự thảo do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra. Nhà ngoại giao này nói với Reuters hôm 9-5: "Mỹ đã đồng ý bản dự thảo. Thật sốc và đáng tiếc rằng Mỹ đã đổi ý".

Đáp lại, nhà ngoại giao Mỹ giấu tên bác bỏ bình luận từ phía Trung Quốc, khẳng định Washington không đồng ý với bản dự thảo. Cũng theo người này, Mỹ nhận được bản dự thảo từ đoàn đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc hôm 7-5.

Người thăm viếng tại nơi chôn cất mục sư Andrei Molchanov, 54 tuổi, ở Nga vào ngày 9-5. Ông Molchanov chết vì nhiễm Covid-19. Ảnh: Reuters

Trong vòng 6 tuần qua, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an đã nỗ lực để đạt thỏa thuận trong một dự thảo mới, nhằm thực hiện lời kêu gọi hôm 23-3 của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Ông Guterres cho rằng các nước nên dừng tranh chấp để thế giới tập trung đối phó với dịch Covid-19.

Tuy nhiên, các cuộc đối thoại chững lại do việc Trung Quốc và Mỹ tranh cãi có nên nhắc đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hay không. Một số nhà ngoại giao cho biết trong khi Mỹ phản đối, Trung Quốc khăng khăng phải có cả WHO, dù chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ.

Washington đã ngừng tài trợ cho WHO, một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc tổ chức này "thiên vị Trung Quốc", giúp Trung Quốc cung cấp "thông tin sai lệch" về dịch bệnh. Sau đó, WHO bác bỏ cáo buộc này.

Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đạt được thỏa hiệp vào hôm 7-5 dựa vào lời của các nhà ngoại giao và dự thảo nghị quyết mới nhất của Pháp và Tunisia. Để được thông qua, bản dự thảo cần có được 9 phiếu thuận và không có phiếu chống từ các nước Pháp, Nga, Anh, Mỹ hoặc Trung Quốc.

Thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc đứng trước nguy cơ vì căng thẳng song phương tiếp tục gia tăng. Ảnh: Reuters

Nói về tương lai thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, tờ South China Morning Post dẫn 2 nguồn tin nhận định dịch Covid-19 làm tăng tầm quan trọng của việc thực thi thỏa thuận Trung Quốc mua thêm hàng hóa Mỹ trị giá 200 tỉ USD. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận nếu Trung Quốc không thực hiện đúng cam kết trong hai năm tới.

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa các nhà đàm phán vào ngày 8-5, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Một nguồn tin từ Washington gần đây cho biết các quan chức thương mại Mỹ thừa nhận Trung Quốc chủ yếu đưa ra các cam kết về các vấn đề cơ cấu như mở cửa tiếp cận thị trường và cải thiện bảo vệ sở hữu trí tuệ. Cả hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về một số chi tiết như nới lỏng vốn cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Một cố vấn của chính phủ Trung Quốc cho rằng tương lai thỏa thuận này bất định vì Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tuân thủ các cam kết mua hàng hóa của Mỹ và đặt câu hỏi liệu các công ty nhà nước có đủ khả năng để thực hiện cam kết này hay không.

