Nhà ngoại giao châu Âu: EU không còn có thể trông cậy vào Mỹ

Ông Josep Borrell. Ảnh: Reuters

Theo đài RT, ông Josep Borrell, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU ngày 25/11 cho rằng tương lai của EU đang bị đe dọa trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng ngoài biên giới EU và những sự hoài nghi về bảo đảm quốc phòng từ Mỹ dưới thời ông Trump.

Nhà ngoại giao châu Âu đã vẽ nên một bức tranh đáng báo động về tình hình thế giới khi có các bài phát biểu và viết bài luận với tựa đề "Europe in the Arc of Fire" (Tạm dịch: Châu Âu trong vòng cung lửa). Ông Borrell liệt kê các cuộc xung đột ở Ukraine, Dải Gaza và châu Phi là những yếu tố chính đe dọa đến an ninh toàn cầu, trong đó có EU.

"Các sự kiện mà chúng ta phải đối mặt trong vài tháng qua – thật không may – đã xác nhận dự đoán được đưa ra trước đó: Châu Âu đang gặp nguy hiểm”, ông Borrell viết.

“Môi trường địa chính trị của chúng ta đang xấu đi. Các cuộc xung đột và khủng hoảng ngày càng gia tăng ngay trước cửa EU. Từ Ukraine đến Trung Đông, qua Nam Kavkaz, vùng Sừng Châu Phi hoặc Sahel,” nhà ngoại giao nói thêm. “Tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh cam kết của Mỹ với an ninh châu Âu đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết”.

Ông Borrell cho rằng cam kết của Washington "đối với an ninh của toàn bộ châu Âu đã trở nên không chắc chắn trong thời gian tới" do ông Trump tái đắc cử.

"Hạnh phúc và tương lai của chúng ta không thể tiếp tục phụ thuộc vào tâm trạng của cử tri Mỹ bốn năm một lần", ông Borrell viết, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên của EU tăng cường khả năng quân sự của chính họ.

Nhà ngoại giao EU cũng tuyên bố rằng có "một nguy cơ nghiêm trọng" khi cuộc xung đột ở Ukraine "có thể giúp củng cố một liên minh của các nước chống lại phương Tây".

Ông Borrell lấy ví dụ về hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào tháng trước tại Kazan (Nga), và nhấn mạnh một liên minh tương tự cũng có thể "hình thành" ở vùng Sahel (châu Phi), với việc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc rời khỏi Mali vào cuối năm 2023.

Theo đài RT, BRICS (ban đầu là BRIC) được thành lập vào năm 2006 với 4 quốc gia gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Các thành viên của nhóm đã từ chối áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow liên quan đến xung đột ở Ukraine và tiếp tục ủng hộ giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]