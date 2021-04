Nguy cơ châu Á sẽ lại thành tâm dịch thế giới

“Làn sóng dịch COVID-19 lần hai tại nhiều nước châu Á có vẻ nghiêm trọng hơn lần đầu tiên về mức độ ảnh hưởng. Đặc biệt, Ấn Độ, Thái Lan chịu nhiều nguy cơ nhất” - The Nikkei dẫn lời ông Manishi Raychaudhuri, Trưởng bộ phận nghiên cứu chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng BNP Paribas (Hong Kong), nhận xét. Chỉ số BSE Sensex của chứng khoán Ấn Độ đã giảm hơn 4% kể từ đầu tháng 4. Trước đó, chỉ số này ghi nhận mức tăng hơn 10% từ đầu năm lên mức cao kỷ lục hôm 16-2. Các ngân hàng, công ty chứng khoán, gồm UBS Securities và Nomura Securities, đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ. UBS đã hạ dự báo tăng trưởng của nước này từ 11,5% xuống còn 10% trong năm 2021, còn Nomura hạ từ 13% xuống còn 12,6%. Cũng theo ông Raychaudhuri, chứng khoán toàn cầu, đo lường bằng chỉ số MSCI All Country World Index, đã tăng hơn 8,4% so với các thị trường châu Á kể từ ngày 1-2, chứng tỏ các thị trường trong khu vực đang phải chịu áp lực rất lớn và là lời cảnh báo rõ ràng nhất cho bất kỳ nước nào muốn tái áp đặt phong tỏa quy mô lớn.