Người đàn ông TQ sống sót 3 ngày dưới hầm xe ngập nước vì mưa lũ lịch sử

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 08:10 AM (GMT+7)

Một người đàn ông ở miền trung Trung Quốc được giải cứu sau 3 ngày mắc kẹt trong hầm xe ngập nước sau mưa lũ lịch sử hồi tuần trước.

Xe hơi chất đống sau trận lụt lịch sử ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Người đàn ông tên Li Yongsheng được tìm thấy chiều ngày 23.7, bên dưới một hầm để xe ngập nước ở trung tâm thương mại quốc tế Jincheng, thành phố Trịnh Châu.

Li nói mình bị mắc kẹt từ ngày 20.7, ngày mưa lũ “ngàn năm có một” ập đến khiến Trịnh Châu ngập nặng. Trong suốt 3 ngày, Li nằm trên một ống thông gió, trong khi không thể liên lạc ra ngoài bởi điện thoại bị hỏng, xung quanh toàn là xe hơi bị ngập nước.

Bức ảnh do báo Trung Quốc The Paper đăng tải, cho thấy Li được các nhân viên cứu hộ dẫn qua vùng nước sâu. Theo truyền thông Trung Quốc, Li nhập viện vì tổn thương do bị chèn ép trong thời gian dài

Cuối tuần trước, bầu trời ở tỉnh Hà Nam đã quang đãng sau nhiều ngày mưa lũ. Nhưng một phần thành phố Trịnh Châu, Hạc Bích An Dương và Tân Hương vẫn bị ngập trong nước.

Tại Hạc Bích, đội cứu hộ đưa người dân khỏi khu dân cư bị ngập sâu 2 mét. Nhiều nơi ở Hạc Bích bị ngập có chủ ý để nhà chức trách Trung Quốc giảm bớt sức ép ở các khu vực khác.

Tại Trịnh Châu, thành phố có 12 triệu dân, nhiều thi thể và 200 chiếc xe ngập nước được tìm thấy bên dưới đường hầm Jingguang. Hàng triệu lít nước được bơm ra khỏi hầm trong những ngày qua.

Theo tờ Hoàn Cầu, tính đến này 25.7, mưa lũ lịch sử ở tỉnh Hà Nam đã khiến 63 người chết và 5 người mất tích. Khoảng 852.000 người phải chuyển đến nơi khác, 876,6 hécta cây trồng bị ảnh hưởng và 24.474 căn nhà bị sập do mưa lũ.

Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên tới 13,9 tỉ nhân dân tệ (khoảng 2 tỉ USD).

