Nghị sĩ Cộng hòa bị Hạ viện Mỹ phế truất sau đắc cử chưa đầy một năm

Cựu nghị sĩ George Santos của Bang New York (Ảnh: BBC).

Cựu nghị sĩ George Santos bị truy tố với tổng cộng 23 tội danh cấp liên bang, bao gồm gian lận chuyển tiền, rửa tiền và trộm cắp công quỹ, cùng với các cáo buộc riêng biệt về vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử nghị sĩ cuối năm 2022. Vị cựu nghị sĩ này đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và hiện phải đợi ra hầu tòa.

Báo cáo của Ủy ban Đạo đức Hạ viện Mỹ cho biết cựu nghị sĩ Santos bị cáo buộc đã sử dụng tiền từ chiến dịch tranh cử cho trang web “người lớn” OnlyFans, các buổi điều trị botox, trả nợ thẻ tín dụng, mua sắm các món đồ cá nhân đắt tiền và một số kỳ nghỉ tại Hamptons (khu nghỉ dưỡng cao cấp ở New York).

Bản báo cáo trên kết luận cựu nghị sĩ Santos đã “trộm tiền từ chiến dịch tranh cử một cách trắng trợn” và lợi dụng “mọi khía cạnh có thể trên cương vị Hạ nghị sĩ để thu lợi tài chính cá nhân”.

Các cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm rất hiếm khi xảy ra tại Hạ viện Mỹ và cần có 2/3 Hạ nghị sĩ bỏ phiếu thuận để thông qua nghị quyết bãi nhiệm. Trong số các nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ quyết định phế truất Hạ nghị sĩ George Santos có 206 Hạ nghị sĩ của đảng Dân chủ và 105 Hạ nghị sĩ của đảng Cộng hòa.

Cựu nghị sĩ Santos là nhà lập pháp thứ sáu trong lịch sử bị Hạ viện Mỹ phế truất. Hai người trước đó là Michael Myers (Bang Pennsylvania) và Jim Traficant (Bang Ohio), đều của đảng Dân chủ, đã bị bãi nhiệm lần lượt vào năm 1980 và 2002 do bị kết án hình sự. Ba người đầu tiên đều bị phế truất vào năm 1862 do ủng hộ phe Liên minh miền Nam trong Nội chiến Mỹ.

Cựu nghị sĩ George Santos nhanh chóng rời khỏi Hạ viện Mỹ sau khi chính thức bị bãi nhiệm (Ảnh: BBC).

Chỉ một tháng sau khi đắc cử vị trí Hạ nghị sĩ quận bầu cử số 3 của bang New York hồi tháng 11/2022, tờ New York Times công bố một cuộc điều tra cho thấy cựu nghị sĩ Santos đã nói dối về bằng đại học, sự nghiệp ở Phố Wall, và gốc gác tổ tiên là người Do Thái.

Kể từ đó, những cáo buộc chống lại nhà lập pháp này tiếp tục chồng chất. Cựu nghị sĩ George Santos đã bị cáo buộc hàng loạt âm mưu bịa đặt và lừa đảo, bao gồm việc lừa đảo những người nuôi chó thuộc nhóm Amish ở bang Pennsylvania và bịa đặt rằng mẹ của vị cựu nghị sĩ này đã thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9.

Cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã rất nhiều lần kêu gọi Santos từ chức, tuy nhiên vị cựu nghị sĩ này đều bỏ ngoài tai. Hai nghị quyết nhằm bãi nhiệm Santos trước đó đã không được thông qua khi một số nhà lập pháp cho việc phế truất dựa trên những cáo buộc sẽ tạo ra tiền lệ xấu và nên áp dụng thủ tục tố tụng theo trình tự đối với trường hợp của Santos.

Việc bị phế truất cũng khiến cựu nghị sĩ Santos ngay lập tức mất tư cách bỏ phiếu trong các dự thảo luật pháp, đồng thời bị tước bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, vị cựu nghị sĩ này vẫn còn những đặc quyền như dùng bữa tại nhà hàng riêng biệt, được sử dụng thư viện và phòng tập thể hình của Hạ viện Mỹ.

Theo quy định, Thống đốc bang New York Kathy Hochul sẽ có 10 ngày để kêu gọi một cuộc bầu cử (dự kiến diễn ra vào tháng 2/2024) để thay thế vị trí do cựu nghị sĩ Santos để lại. Thư kí Hạ viện Mỹ Kevin McCumber sẽ điều hành các công việc hàng ngày tại quận bầu cử số 3 của bang New York cho đến khi một Hạ nghị sĩ mới được bầu ra.

