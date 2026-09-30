Ngập lụt gây gián đoạn hoạt động tại sân bay Bangkok, hơn 300 chuyến bay bị ảnh hưởng

Hành lý bị ùn ứ tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok

Trong 3 ngày qua, hơn 300 chuyến bay của Thai Airways đã bị ảnh hưởng, trong đó gần 100% các chuyến bay trong 2 ngày 27, 28-9 bị chậm, chỉ dưới 3% đúng giờ.

Tổng Giám đốc Thai Airways Chai Eamsiri cho biết hãng dự kiến phải cắt giảm khoảng 30 chuyến bay, tương đương 30% số chuyến khởi hành từ Bangkok trong ngày 29-9, và tình trạng cắt giảm sẽ kéo dài ít nhất 3 ngày.

Thai Airways khai thác khoảng 110 chuyến mỗi ngày từ Bangkok.

Không quân Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ xử lý hành lý ùn ứ tại sân bay Suvarnabhumi

Nguyên nhân chính là thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Khoảng một nửa nhân viên không thể đến nơi làm việc do nhà cửa và khu vực xung quanh bị ngập.

Hãng đã phải dùng xe quân sự đi đón nhân sự, huy động 69 nhân viên Không quân và Bộ Quốc phòng hỗ trợ, nhưng vẫn không đủ.

Khoảng 5.600 kiện hành lý của Thai Airways vẫn đang ùn ứ tại sân bay Suvarnabhumi.

Hãng cho biết đang phân loại theo chuyến bay và ngày đi, thông báo trên Facebook và website để hành khách tới nhận, những kiện không ai nhận sẽ được giao tận nơi.

Hành khách tìm kiếm hành lý tại sân bay

Hãng đặt mục tiêu giải quyết tồn đọng trong 72 giờ, đồng thời tách riêng hành lý của chuyến bay mới để không chồng thêm.

Hoạt động vận tải hàng hóa cũng bị ảnh hưởng khi hàng hóa đến không được doanh nghiệp nhận do thiếu lao động, khiến kho bãi ứ đọng và thiết bị dỡ hàng không được trả lại kịp.

Bộ trưởng Du lịch Thái Lan Surasak Phancharoenworakul đã chỉ trích cách quản lý của Thai Airways, cho rằng hãng ưu tiên phục vụ các hãng khác mà mình làm dịch vụ mặt đất để tránh bị phạt, gây ảnh hưởng hình ảnh quốc gia.

Hành nghìn hành lý bị ùn ứ tại sân bay Suvarnabhumi

Ông Chai Eamsiri bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội cho rằng sự cố do nhân viên cố ý, khẳng định nhiều người không thể rời khỏi nhà ngập hoặc phải lo cho gia đình.

Ông nói: "Không ai muốn điều này xảy ra. Nếu hỏi tại sao chúng tôi không ngăn chặn, chúng tôi đã làm. Nhưng tình hình nghuêm trọng hơn những gì chúng tôi dự kiến".