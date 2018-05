Nga trút "lửa thịnh nộ" trả đũa vụ khủng bố đột kích sát hại 4 binh sĩ

Thứ Hai, ngày 28/05/2018 11:00 AM (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội nước này đã trút “lửa thịnh nộ” tiêu diệt 43 tên khủng bố và 6 phương tiện đểt trả đũa vụ pháo kích khiến 4 quân nhân nước này thiệt mạng.

Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 27-5 cho biết 4 quân nhân Nga đã thiệt mạng tại Syria trong một vụ nã pháo của các phiến quân. Nga sau đó đã cùng các lực lượng Syria tiến hành tấn công đáp trả.

Máy bay Nga nã bom vào căn cứ của khủng bố trong một vụ không kích ở Syria. Ảnh: Sputnik

“Một số nhóm khủng bố đã tấn công vào lực lượng của Chính phủ Syria ở tỉnh Deir ez-Zor. Hai cố vấn quân sự Nga, những người giám sát hỏa lực cho nhóm tác chiến pháo của Syria, đã thiệt mạng tại chỗ”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đồng thời cho biết hai người khác tử nạn sau khi được đưa tới bệnh viện.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này và Syria sau đó đã tấn công đáp trả và tiêu diệt 43 tên khủng bố và cùng 6 phương tiện.

Cùng ngày, Nga cũng đã tổ chức một buổi lễ để tưởng niệm 4 quân nhân thiệt mạng do vụ đột kích bất ngờ. Các quân nhân này sẽ sớm được truy tặng các danh hiệu cao quý cấp Nhà nước.

Tỉnh Deir ez-Zor nằm ở phía Đông Syria, là nơi liên quân do Mỹ dẫn đầu hiện diện quân sự với lí do hỗ trợ các nhóm chiến binh thân cận tiến hành các cuộc tấn công chống lại khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quân đội Syria gần đây giành nhiều chiến thắng trước khủng bố cũng như đẩy lùi hoàn toàn phiến quân ở quanh thủ đô Damascus và đang mở các cuộc tấn công vào những sào huyệt cuối cùng của các nhóm cực đoan để giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ.