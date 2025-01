Nga tiến gần hơn tới kho báu “vàng trắng” của Ukraine

Một trong những hướng tiến công của Nga ở vùng Donetsk là thị trấn Shevchenko – nơi có mỏ lithium quantrọng của Ukraine. Ảnh: DeepState.

Theo tờ Kyiv Post, trong vài ngày qua, một số phương tiện truyền thông đăng tin Nga kiểm soát mỏ lithium quan trọng của Ukraine khi đạt bước tiến mới ở thành phố Kurakhove. Nhưng đó là thông tin không chính xác. Nguyên nhân là vì Ukraie có hai thị trấn cùng tên Shevchenko ở vùng Donetsk, nhưng mỏ lithium nằm ở thị trấn thuộc rìa phía tây.

Để kiểm soát mỏ tài nguyên quan trọng này, Nga cần vượt qua thành phố Velyka Novosilka, nơi các lực lượng Ukraine vẫn đang cố gắng phòng thủ bất chấp nguy cơ bị bao vây. Nếu Velyka Novosilka thất thủ, các lực lượng Nga có thể dễ dàng tiến tới khu mỏ.

Năm ngoái, tờ New York Times của Mỹ đưa tin, Ukraine có trữ lượng lithium khoảng 500.000 tấn. Tài nguyên này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất pin xe điện (EV).

Hiện tại, Nga mới chỉ kiểm soát một mỏ lithium Balka Kruta ở vùng Zaporizhzhia. Hai mỏ lithium còn lại của Ukraine nằm gần thành phố Kropyvnytsky, phía tây sông Dnipro, cách xa vùng chiến sự.

Mỏ lithium nằm cách không xa thành phố Velyka Novosilka - nơi Nga bắt đầu bao vây một phần. Ảnh: Geo.gov.ua.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lyndsey Graham, đồng minh của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, từng nêu ý tưởng Ukraine trao cho Mỹ quyền khai thác tài nguyên để đối lấy việc duy trì hỗ trợ. Hai bên đã đạt sự đồng thuận nhưng Ukraine được cho là trì hoãn ký thỏa thuận cho đến khi ông Trump chính thức nhậm chức.

Đây dường như là lý do Nga ưu tiên tấn công các khu vực có trữ lượng khoáng sản lớn ở miền đông Ukraine, tờ Kyiv Post nhận định.

Theo trang mạng Topwar.ru của Nga, mỏ lithium nằm ở thị trấn Shevchenko là một trong những mỏ lớn nhất châu Âu. Nó được phát hiện vào năm 1982, độ sâu khai thác tiềm năng là 500 mét. Khu mỏ này có thể đáp ứng nhu cầu lithium cho toàn châu Âu cho đến năm 2050.

Xa hơn về phía đông bắc, các lực lượng Nga cũng mở rộng bước tiến xung quanh thành phố Pokrovsk – nơi có mỏ than cốc quan trọng của Ukraine. Hoạt động khai thác than đã phải tạm dừng một phần vì lý do an toàn.