Nga - Mỹ khởi động đàm phán về xung đột Ukraine

Theo các nguồn tin, các cuộc thảo luận tập trung vào vấn đề an ninh hàng hải ở Biển Đen và khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn.

Các tàu xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine quá cảnh tại Istanbul theo thỏa thuận Biển Đen năm 2022. (Nguồn: Getty Images)

Phái đoàn Nga gồm: Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Grigory Karasin và Cố vấn Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Sergey Beseda. Phía Mỹ do Giám đốc cấp cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Andrew Peek và quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Michael Anton dẫn đầu.

Các cuộc đàm phán kín đã diễn ra tại khách sạn Ritz-Carlton vào sáng 24/3 (giờ địa phương).

Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông cho biết, các cuộc thảo luận có thể mang lại tiến triển quan trọng. Ông nhận định, một lệnh ngừng bắn trên Biển Đen giữa Nga và Ukraine có thể là bước đệm để hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện hơn.

Tuy nhiên, Điện Kremlin tỏ ra thận trọng. Người phát ngôn Dmitry Peskov cảnh báo rằng tiến trình đàm phán có thể gặp nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen năm 2022. Đây là thỏa thuận từng cho phép Ukraine xuất khẩu an toàn nông sản qua Biển Đen nhưng đã bị Nga đình chỉ vào năm 2023, do phương Tây không nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu nông sản của Nga.

Cuộc gặp giữa Nga và Mỹ diễn ra ngay sau khi các quan chức Mỹ và Ukraine cũng tổ chức đàm phán tại Saudi Arabia. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, nội dung thảo luận xoay quanh việc bảo vệ các cơ sở năng lượng và hạ tầng quan trọng của Ukraine.