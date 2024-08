Nga kích hoạt cơ chế kiểm soát toàn diện 3 vùng bị lực lượng Ukraine tràn vào

Một ngôi nhà ở Vùng Kursk của Nga bị phát nát sau khi Ukraine đưa quân tràn vào. (Ảnh: Reuters)

Đầu tuần này, các lực lượng Ukraine tràn qua biên giới vào đất Nga, tiến vào các phần thuộc phía Tây của Vùng Kursk. Cuộc tấn công bất ngờ này được cho là để giành được vị thế tốt hơn trong tiến trình đàm phán ngừng bắn mà Kiev sẽ phải tham gia sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin coi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Ngày 7/8, tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, tuyên bố cuộc tấn công của Ukraine đã bị chặn lại, nhưng đến nay Nga vẫn chưa đẩy được quân Ukraine ra khỏi biên giới.

"Cho đến nay đối phương đã bị chặn lại, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ ở đó đã bình yên. Giao tranh vẫn diễn ra nghiêm trọng”, nghị sĩ Nga Andrei Gurulyov cho biết.

Theo một số blogger quân sự Nga, tình hình đã ổn định sau khi Mátxcơva lập tức điều động lực lượng để ngăn chặn bước tiến bất ngờ của Ukraine. Cũng theo các blogger, Ukraine nhanh chóng tập hợp lại lực lượng và giao tranh dữ dội đang diễn ra.

Cuộc tấn công của Ukraine vào đất Nga đặt ra câu hỏi rằng làm thế nào lực lượng của Kiev có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Kursk, sau hơn 2 năm diễn ra cuộc xung đột trên bộ dữ dội nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Ukraine chưa phát biểu trực tiếp về cuộc tấn công. Video được đăng trên các phương tiện truyền thông Ukraine cho thấy binh lính nước này kiểm soát một cơ sở đo khí đốt ở thị trấn biên giới Sudzha, nơi dòng khí tự nhiên của Nga chảy vào Ukraine để sang châu Âu.

Ông Alexander Bortnikov, giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), đã chỉ đạo kích hoạt cơ chế chống khủng bố đối với Vùng Kursk, Bryansk và Belgorod, với tổng diện tích gần 92.000 km2.

"Kiev đã thực hiện một nỗ lực chưa từng có nhằm làm mất ổn định tình hình ở một số khu vực của đất nước chúng ta", Ủy ban Chống khủng bố quốc gia cho biết.

Việc kích hoạt cơ chế an ninh toàn diện sẽ trao thêm quyền cho các cơ quan an ninh để phong tỏa một khu vực, bao gồm kiểm soát thông tin liên lạc và hạn chế một số quyền tự do thông thường. Hàng nghìn thường dân đã được sơ tán khỏi Vùng Kursk.

Một số báo cáo nói rằng lực lượng Ukraine đang tiến về phía nhà máy điện hạt nhân Kursk, nơi cung cấp phần lớn điện cho miền Nam nước Nga. Nhà máy này có 6 lò phản ứng, trong đó 2 lò đã ngừng hoạt động, 2 lò đang xây dựng và 2 lò đang hoạt động.

Ông Alexei Smirnov, quyền thống đốc vùng Kursk, cho biết mảnh vỡ máy bay không người lái đã rơi xuống một trạm biến áp điện gần Kurchatov, thị trấn phục vụ nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế của Liên Hợp Quốc đã lưu ý đến "hoạt động quân sự đáng kể" ở khu vực và kêu gọi kiềm chế.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]