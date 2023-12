Nga dồn lực lượng đến hàng loạt điểm nóng ở Đông Ukraine

Nga đang tiếp tục tiến lên ở các mặt trận Kupyansk, Lyman và Bakhmut. Theo ông Syrskyi, "để mở đường cho việc phong tỏa TP Kupyansk, lực lượng Nga đang cố gắng nắm quyền kiểm soát làng Synkivka - tỉnh Kharkov bằng quân xung kích".

Tuy nhiên, theo ông Syrskyi, các lực lượng Nga đã chịu tổn thất nặng nề trong những cuộc tấn công gần đây nhằm vào làng Synkivka và bắt đầu chuyển các đơn vị tấn công dự bị tới khu vực này.

Nga đang tích cực tiến công ở các khu định cư Novoselivske, Stelmakhivka, Lyman Pershyi và theo hướng Siversk thuộc tỉnh Donetsk.

Dọc theo trục Kupyansk - Lyman, quân đội Nga được cho là đang cố gắng đẩy lùi lực lượng phòng vệ Ukraine từ phía sông Chornyi Zherebets và từ rừng Serebrianskyi.

Binh sĩ Ukraine gần Kupyansk. Ảnh: The New Voice of Ukraine

Theo ông Syrskyi, Nga cũng tăng cường các cuộc tấn công theo hướng Zhytlivka và Ternivka, đồng thời đang triển khai quân tiếp viện cho các đơn vị tấn công.

Tư lệnh Lục quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tập trung ở khu vực Bakhmut, triển khai các đơn vị tấn công đường không, lực lượng đặc nhiệm và Lữ đoàn Súng trường cơ giới riêng biệt số 200 của Hạm đội phương Bắc.

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar ngày 11-12 thừa nhận quân đội Ukraine đang rơi vào tình thế khó khăn tại 5 khu vực tiền tuyến ở phía Đông.

Bà Malyar nói rằng tình hình rất căng thẳng ở các hướng Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Marinka và Avdiivka. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở cả năm hướng.

Trước đó, phát biểu trên truyền hình, ông Volodymyr Fityo, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine, cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng xác định các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ ở TP Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv để tái kiểm soát trung tâm hậu cần quan trọng này.

Một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thủ đô Ukraine ngày 11-12 đã phá hủy một số ngôi nhà. Ảnh: AP

Cũng trong ngày 11-12, một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thủ đô Ukraine đã phá hủy một số ngôi nhà và khiến 120 hộ gia đình không có điện. Một loạt tiếng nổ lớn, theo sau là tiếng còi báo động không kích, đã phá vỡ sự im lặng ở thủ đô Kiev chỉ sau 4 giờ sáng (giờ địa phương) khi thành phố vẫn đang trong tình trạng giới nghiêm hằng đêm.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko, tại quận Darnytskyi phía Đông Kiev, mảnh vỡ của một tên lửa bị đánh chặn đã rơi xuống mà không bắt lửa. Chia sẻ trên Telegram, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới quận Holosiivskyi để dập tắt đám cháy do tên lửa rơi xuống mái nhà.

Cuộc tấn công Kiev lúc rạng sáng 11-12 xảy ra giữa lúc có cảnh báo rằng Nga sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khi mùa đông bắt đầu. Mùa đông năm ngoái, quân đội Nga nhắm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, gây mất điện trên khắp đất nước.

Theo hãng tin AP, Kiev thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga.

Cách nay không lâu, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky từng thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với AP rằng cuộc phản công mùa hè của Kiev đã không đạt được kết quả như mong đợi.

Nguồn: [Link nguồn]