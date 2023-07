Nga công bố chi phí ước tính sửa chữa cầu Crimea 

Cận cảnh hư hại trên cầu Crimea sau vụ tấn công vào rạng sáng ngày 17/7.

Theo kênh truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV, chi phí sửa chữa cầu Crimea ước tính khoảng 1 tỷ rúp (khoảng 261 tỷ đồng).

"Nói về chi phí ước tính sửa chữa, con số này rơi vào khoảng 1 - 1,3 tỷ rúp", ông Khusnullin trả lời các phóng viên hôm 18/7.

Phó Thủ tướng Nga cho biết, kim loại đắt tiền hơn sẽ được sử dụng trong quá trình sửa chữa, không chỉ giúp làm tăng sức chống đỡ cho công trình mà cũng giúp đẩy nhanh tiến độ.

Trước đó, trong một cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Khusnullin nói cầu Crimea có thể được sửa xong và giao thông được khôi phục hoàn toàn vào đầu tháng 11.

Phó thủ tướng Nga nói phần nhịp cầu bị lệch khỏi cây cầu không thể được khôi phục. Nga sẽ cho tháo dỡ nhịp cầu này và thay mới. Các đánh giá trước đó cho thấy các trụ cầu không bị hư hại.

Hôm 18/7, Nga đã chuyển sang sử dụng một làn đường còn nguyên vẹn để phương tiện di chuyển hai chiều qua lại giữa đất liền Nga và bán đảo Crimea. Ông Khusnullin nói ô tô đang luân phiên sử dụng làn đường ngoài cùng bên phải của cầu.

Nhà chức trách Nga hiện không cho phép xe tải chở hàng di chuyển qua cầu. Phó Thủ tướng Nga giải thích rằng, quyết định đưa ra vì lý do an ninh, chứ không phải do vấn đề kỹ thuật.

Nhà chức trách Nga cáo buộc Ukraine sử dụng hai xuồng không người lái tấn công cầu Crimea vào rạng sáng ngày 17/7 gây ra hai tiếng nổ lớn. Vụ tấn công khiến hai người lớn thiệt mạng và một trẻ em bị thương.

Đây là lần thứ hai cầu Crimea bị hư hại. Tháng 10/2022, một xe tải chứa bom đã phát nổ trên cầu Crimea gây thiệt hại đáng kể cho hai nhịp cầu và một đoạn đường sắt kế bên. Cầu đã được sửa chữa hoàn toàn vào ngày 5/3. Hồi đầu tháng này, Ukraine đã lần đầu thừa nhận đứng sau vụ đánh bom xe ở cầu Crimea.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nga-cong-bo-chi-phiuoc-tinhsua-chua-cau-crimea-1485221.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/nga-cong-bo-chi-phiuoc-tinhsua-chua-cau-crimea-1485221.ngn