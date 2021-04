Nga có 'vũ khí không ngờ' có thể làm Ukraine không kịp trở tay

Sẽ là ác mộng đối với Ukraine nếu Nga đưa quân vào Donbass Theo tờ The Guardian, bất kỳ kịch bản nào mà quân đội Nga đổ quân vào Donbass cũng sẽ là ác mộng đối với Ukraine bởi chênh lệch lớn về sức mạnh quân sự. Kể từ khi chiến sự ở Donbass bùng phát vào năm 2014, Kiev đã nhanh chóng thúc đẩy chi tiêu quốc phòng và tìm kiếm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế, và trên thực tế cũng đã đạt được một số cải thiện về chất lượng huấn luyện binh sĩ và khí tài. Tuy nhiên, quá trình hiện đại hóa này lại gặp nhiều hạn chế, chẳng hạn trong việc cải thiện máy bay không người lái (UAV), thiết bị liên lạc an toàn và xe tăng chiến đấu. Hơn nữa, phần lớn trang thiết bị của quân đội Ukraine là từ thời Liên Xô. Nếu Nga ra tay tổng lực thì nước này có thể áp dụng nhiều chiến thuật khác nhau, mở các cuộc công kích sử dụng không quân, đặc nhiệm và lính dù, cùng tác chiến điện tử. Quân đội Nga so với giai đoạn 2014-2015 cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều với kinh nghiệm huấn luyện, chiến đấu, đã triển khai mới các đội hình chiến thuật dọc theo biên giới với Ukraine, cũng như mở rộng năng lực hậu cần. Ukraine có thể rơi vào thế bất lợi nếu bị công kích từ hướng Crimea và từ phía bắc, nơi Nga đã xây dựng được một căn cứ chỉ cách biên giới Ukraine vài trăm kilomet. Nơi đây Nga có xe tăng, pháo và thậm chí cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Lúc đó, Ukraine chỉ có thể gây được thiệt hại nhiều nhất có thể trong các đợt giao tranh đầu tiên rồi rút lui để thực hiện chiến tranh du kích.