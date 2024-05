Nga cảnh báo phương Tây đang "đùa với lửa"

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: BNG Nga

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 17/5 tuyên bố, việc phương Tây trang bị vũ khí và "khuyến khích Ukraine tấn công lãnh thổ Nga" chỉ càng làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng hơn nữa.

"Một điều có thể thấy rõ đằng sau các cuộc tấn công vào một số khu vực biên giới Nga là Mỹ, Anh và một số nước đồng minh khác không chỉ cung cấp tên lửa tầm xa, vũ khí hạng nặng cho Ukraine, mà còn bật đèn xanh cho Kiev sử dụng các vũ khí này nhằm vào Nga", bà Zakharova nói.

"Một lần nữa, chúng tôi cảnh báo đến Mỹ, Anh, EU và Ukraine rằng họ đang đùa với lửa. Nga sẽ không để yên cho các hành vi xâm phạm lãnh thổ Nga", bà Zakharova nói thêm.

Cảnh báo của Nga được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một số thành phố biên giới ở Nga ngày càng gia tăng.

Theo đài RT, trong các ngày 16/5 và 17/5, quân đội Ukraine đã thực hiện một vụ tấn công tổng hợp vào bán đảo Crimea, vùng Krasnodar và một số vùng khác ở Nga bằng số lượng lớn máy bay không người lái (UAV). Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 100 UAV của Ukraine đã bị đánh chặn trên không, trong khi hạm đội Biển Đen của Nga phá hủy 6 tàu không người lái của Kiev.

Trong cuộc họp ngày 17/5, Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng, quân đội Nga trong tuần qua đã chặn hàng chục tên lửa ATACMS (do Mỹ sản xuất), gần 200 tên lửa (bao gồm cả tên lửa từ các hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và hệ thống Vampire do Cộng hòa Séc sản xuất).

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, bom dẫn đường Hammer (Pháp sản xuất), tên lửa hành trình Storm Shadow (Anh sản xuất) và gần 330 UAV được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

Hồi tháng 4, tờ New York Times của Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc nói rằng: "Mục tiêu của các hệ thống tên lửa tầm xa mà Washington viện trợ cho Ukraine (trong đó có ATACMS) là để gia tăng sức ép lên bán đảo Crimea, nơi được cho là một trung tâm của lực lượng không quân và lục quân Nga". Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps ngày 14/5 cũng xác nhận, London cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công Crimea.

Đầu năm 2014, một cuộc chính biến do phương Tây hậu thuẫn đã xảy ra ở Ukraine. Cùng năm đó, Nga sáp nhập bán đảo Crimea (của Ukraine), nơi có phần lớn người nói tiếng Nga, sau một cuộc trưng cầu dân ý ở bán đảo này. Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây phản đối động thái của Nga bằng việc bác bỏ kết quả trưng cầu dân ý và áp lệnh trừng phạt. Kiev cũng nhiều lần nhấn mạnh nhu cầu giành lại bán đảo Crimea.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]