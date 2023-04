Nga cảnh báo đáp trả nếu lực lượng gìn giữ hòa bình NATO được điều động tới Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

“Lực lượng NATO sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Nga nếu họ xuất hiện ở tiền tuyến mà không có sự đồng ý của Nga, với các vũ khí nguy hiểm nhằm đe dọa trực tiếp tới Nga”, ông Medvedev đưa ra tuyên bố, theo Sputnik.

Nếu NATO điều động lực lượng gìn giữ hòa bình thì mục tiêu là nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn có lợi cho Ukraine và đồng minh, ông Medvedev nhận định. “Rõ ràng lực lượng gìn giữ hòa bình NATO sẽ đứng về phía Ukraine trong xung đột. Điều đó sẽ kích hoạt Thế chiến 3”, ông Medvedev nói.

Cựu Thủ tướng Nga cảnh báo lực lượng NATO nếu triển khai ở Ukraine sẽ là đối thủ trực tiếp và cần phải bị loại bỏ bằng vũ lực.

Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói trên đài phát thanh rằng, NATO đang thảo luận về khả năng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Hungary là quốc gia thành viên NATO, gia nhập liên minh năm 1999.

Điện Kremlin cũng lên tiếng cảnh báo ý tưởng đưa lực lượng NATO tới Ukraine là “cực kỳ nguy hiểm”. “Nếu NATO coi đây là vấn đề thảo luận nghiêm túc thì điều đó cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng gìn giữ hòa bình về cơ bản chỉ được huy động nếu tất cả các bên tán thành. Đây là vấn đề nguy hiểm”, ông Peskov nói.

Nghị sĩ Nga Alexey Chepa cảnh báo NATO sẽ được coi là can thiệp trực tiếp một cách chính thức vào xung đột nếu đưa quân tới Ukraine. Khi đó, Nga có thể huy động sự giúp đỡ từ các quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), gồm Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan.

