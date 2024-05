Nga bắn hạ loạt tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine

TASS ngày 30/4 (giờ địa phương) trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 10 máy bay không người lái của Ukraine, 6 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ cung cấp và 2 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất.

Tuy nhiên phía Nga không tiết lộ chi tiết khu vực tên lửa bị đánh chặn.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin thêm rằng, lực lượng vũ trang Ukraine đã hứng chịu nhiều thương vong khi nhóm chiến đấu phía Đông của Nga phản công và giành được các vị trí trọng yếu gần Staromayorskoye và Vodyanoye tại Donetsk.

Binh sĩ Nga trên chiến trường. Ảnh: TASS

Các nhóm chiến đấu của Nga cũng đã đẩy lùi 9 cuộc phản công của các lữ đoàn xung kích Ukraine gần Novobakhmutovka và Ocheretino ở Donetsk.

Trước đó, ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào We are together with Russia (Chúng tôi ở bên nước Nga), cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công Crimea bằng tên lửa ATACMS trong đêm.

“Đêm qua, chính quyền Nga đã kích hoạt hệ thống phòng không ở Dzhankoy và Simferopol khi Ukraine tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Crimea”, ông Rogov chia sẻ trên Telegram, khẳng định phía Ukraine đã sử dụng một số tên lửa ATACMS.

Người đứng đầu Crimea, ông Sergey Aksyonov, sau đó xác nhận các tên lửa ATACMS của Ukraine đã bị bắn hạ.

Bán đảo Crimea là nơi đặt các căn cứ không quân, trung tâm chỉ huy và kiểm soát cũng như kho vũ khí của Nga. Các địa điểm này đã nhiều lần bị Kiev nhắm mục tiêu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022.

Mỹ đã chuyển tên lửa ATACMS, được cho là có tầm bắn lên tới 300 km cho Ukraine như một phần của gói viện trợ vũ khí trị giá 300 triệu USD được Tổng thống Joe Biden phê duyệt vào giữa tháng 3.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]