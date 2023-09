Mỹ và Trung Quốc chạy đua do thám

Cuộc đua đầy rủi ro Ông Christopher Johnson, cựu chuyên gia phân tích TQ của CIA, khẳng định đã có sự gia tăng hoạt động do thám từ cả hai nước và hai nước đã theo dõi nhau ở nhiều mức độ trong thời gian dài. “Nhưng có lẽ phía TQ đang làm nhiều hơn, đơn giản vì họ ngày càng lớn mạnh hơn, có ảnh hưởng hơn, giàu có hơn và do đó có nhiều nguồn lực hơn để thực hiện (do thám) so với trước đây” - ông Johnson bình luận. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Chen Xiangmiao, thuộc Viện Nghiên cứu Biển Đông quốc gia TQ, lại cho rằng vì Mỹ là quốc gia số 1 về hoạt động do thám nên “TQ đang cố gắng xây dựng lợi thế so sánh tuyệt đối trong cạnh tranh thông tin và tình báo trong các lĩnh vực không gian, hàng không, hàng hải và không gian mạng”. Hoạt động gián điệp có thể ngăn chặn việc rơi vào chiến tranh hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán tế nhị. Tuy nhiên, nó cũng có thể đẩy các quốc gia tới xung đột vũ trang hoặc gây ra rạn nứt ngoại giao, tờ The New York Times đánh giá. Chẳng hạn, sau vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của TQ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy chuyến thăm TQ và hai bên xảy ra tranh cãi ngoại giao nảy lửa. Mỹ cũng nhiều lần cáo buộc và chất vấn TQ về việc thông tin tình báo cho rằng TQ cung cấp vũ khí cho Nga, dù TQ phủ nhận khiến bất đồng giữa hai nước gia tăng. Ông John Delury, nhà nghiên cứu về TQ học của ĐH Yonsei Delury (Hàn Quốc), nói: “Khi có ít giao tiếp hơn, cộng đồng tình báo của hai chính phủ ngày càng phải phỏng đoán nhiều hơn. Sau đó, sẽ có nhiều chỗ hơn cho những giả định sai lầm”.