Mỹ: Thông báo số người thiệt mạng do bão Milton

Cây đổ rải rác trên đường phố bang Florida sau khi bão Milton đổ bộ. Ảnh: Sean Rayford/Getty Images.

Bão Milton từng được đánh giá là cơn bão mạnh nhất thế kỷ đổ bộ khu vực bang Florida, Mỹ. Nhưng khi tiến gần bờ, cơn bão suy yếu nhanh chóng với sức gió khi đổ bộ là 193 km/giờ. Nhưng không phải vì vậy mà Milton không gây ra những thiệt hại đáng kể.

Hầu hết người thiệt mạng do lốc xoáy

Theo ABC News, bão Milton đã để lại một hậu quả tàn khốc tại bang Florida với ít nhất 13 người thiệt mạng. 36 cơn lốc xoáy do bão Milton tạo ra đã phá hủy hàng loạt tài sản, nhà cửa.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas nói trong cuộc họp tại Nhà Trắng, rằng đã nhận được báo cáo về ít nhất 10 người thiệt mạng, Ông Mayorkas giải thích nguyên nhân tử vong chủ yếu là do lốc xoáy.

Riêng tại hạt St. Lucie, số người thiệt mạng được ghi nhận là 6 người. Đây là nơi có cộng đồng người cao tuổi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại khu vực St. Petersburg, hai người được ghi nhận thiệt mạng. Cảnh sát trưởng Anthony Holloway cho biết, một người tử vong do vấn đề sức khỏe và một người khác được tìm thấy đã chết tại công viên sau cơn bão. Hạt Volusia cũng ghi nhận bốn trường hợp tử vong, trong đó hai người chết vì cây đổ, và hai người khác gặp các vấn đề tim mạch mà đội cấp cứu không thể can thiệp kịp thời.

Một trong những tác động lớn nhất của bão Milton là loạt cơn lốc xoáy mà nó tạo ra. Các quan chức xác nhận có ít nhất 36 cơn lốc xoáy đã quét qua Florida trước khi bão đổ bộ, phá hủy khoảng 125 ngôi nhà, đa số là nhà di động. Theo Kevin Guthrie, Giám đốc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Florida, lốc xoáy đã gây ra thiệt hại lớn tại nhiều cộng đồng, đặc biệt là khu vực Spanish Lakes Country Club Village.

Cần cẩu đổ vào môt tòa nhà gây hư hại đáng kể ở Florida. Ảnh: Reuters.

Mike Johnson, người dân sống gần khu vực này, kể lại rằng anh đã nhìn thấy cơn lốc từ phía bắc kéo đến và ngay lập tức chạy vào nhà, trú ẩn trong phòng tắm. "Khi vào nhà, bạn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của nó", anh kể lại với cảm giác hãi hùng. Sau khi cơn lốc đi qua, Johnson đã ra ngoài kiểm tra thiệt hại và phát hiện ra một số người hàng xóm đã thiệt mạng.

Công tác cứu hộ và tình hình sau bão

Thống đốc Florida Ron DeSantis nói công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương với hơn 400 người đã được cứu thoát từ các khu vực bị ngập nặng như khu căn hộ tại Clearwater.

Dù Milton đã di chuyển ra khỏi bờ biển Florida, song nguy cơ vẫn còn hiện hữu. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas, cảnh báo rằng các điều kiện nguy hiểm như dây điện đứt, lụt lội và nguồn nước không an toàn vẫn tiếp tục đe dọa cư dân. Ông khuyến cáo người dân tiếp tục nghe theo chỉ đạo của chính quyền địa phương và ở yên tại chỗ cho đến khi an toàn.

Mặc dù mức độ tàn phá của bão Milton là đáng kể, Thống đốc DeSantis nhấn mạnh rằng đây không phải là tình huống tồi tệ nhất so với các dự đoán ban đầu. Bão Milton, so với cơn bão Helene xảy ra hai tuần trước đó, không gây ra những trận sóng biển cao nguy hiểm như từng được lo ngại.

Ước tính 3,2 triệu hộ gia đình ở Mỹ vẫn đang rơi vào cảnh mất điện sau khi bão Milton đi qua. Một số khu vực sẽ sớm có điện trở nhưng cũng có những khu vực sẽ phải chờ rất lâu. Nhiều nơi ở bang Florida thậm chí còn chưa có điện kể từ khi bão Helene đổ bộ cách đây 2 tuần.

